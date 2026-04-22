Bianca Ciobanu, tras su polémico número 1 del MIR 2026, escoge Dermatología en el Clínic de Barcelona

Dermatología se ha convertido en la especialidad más deseada entre los mejores del MIR

Bianca Ciobanu, número 1 del MIR, a los que le acusan de copiar: "He echado en falta la presunción de inocencia en el juicio público"

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Bianca Ciobanu, el polémico número 1 del MIR 2026, ya ha elegido especialidad, y no ha sorprendido esta vez a nadie. Será Dermatología en el Clínic de Barcelona, una de las especialidades estrella. En una entrevista con Diario Médico, Bianca reconoce que su elección se basa en que "representa de forma muy precisa esa manera de entender la medicina y demuestra que lo visible no es superficial". A sus 41 años considera que "encaja más con mi forma de vivir, de ver la vida y creo que es una especialidad muy completa. Combina cosas distintas: puedes hacer consultas, seguimiento de pacientes, pero también procedimientos, como en cáncer de piel. Además, puedes conciliar porque no tienes que hacer guardias"

Por qué Dermatología es la especialidad más deseada entre los mejores del MIR

La otra realidad es que Dermatología se ha convertido en una especialidad estrella que se agota rápido. La ausencia de guardias, su buena remuneración y su alta demanda tanto por el sistema público como el privado son claves para que los primeros del MIR apuesten por ella. Y Bianca, esta vez, no ha sido una excepción.

Los futuros médicos reconocen que dermatología o cirugía plástica son elecciones con mayor proyección profesional y con más posibilidades de ganar dinero. No ocurre lo mismo con las plazas de medicina familiar, que año tras año se quedan numerosas plazas vacantes.

Polémica y nuevos retos

Bianca Ciobanu Selaru, española rumana de 41 años, sacó la mejor nota de la historia con una puntuación récord 188 sobre 200. Pero generó polémica. Extrañaba la excelencia de su examen con un expediente académico durante la universidad es de un 6,5, del que ella reconoció sentirse muy orgullosa debido a las dificultades con las que tuvo que superarlo en su día. La Asociación MIR pidió una auditoría del examen y el propio Ministerio de Sanidad se vio obligado a salir al paso señalando que "no constaba ninguna incidencia" en el acta del aula de la aspirante que había obtenido el número 1.

Bianca es consciente de ello y reconoce que, a partir de ahora, lo que está en su mente es "estar a la altura, adaptándome a la nueva era de la IA y contribuir a la mejora de una sociedad, en conjunto con todos los sanitarios, que luchamos para conseguir una sanidad equitativa para todos".

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Bianca Ciobanu, graduada por la Universitat Rovira i Virgili (Reus, Cataluña), defiende que su nota es totalmente transparente y ha negado los comentarios que han circulado por redes sociales. Responde que ni ha usado gafas de IA ni se ausentó durante el examen para ir al baño.

Ciobanu, que reconoce que no le fue bien los dos primeros años de carrera y tuvo que pasar algún "bache", cree que la carrera y el MIR son cosas muy diferentes: "el MIR es una estrategia y la carrera es otra cosa" y defiende que estuvo cuatro años preparándose en una academia y haciendo simulación tras simulación: "He dedicado mi vida al MIR todo este tiempo". Ahora, ha cumplido su sueño y ha sido capaz de encontrar piso en Barcelona cerca del Clínic, que uno no sabe si es aún más complicado hoy día que ser la número 1 del MIR.