Los mandos militares del Ejército iraní aseguran que están "en estado de máxima preparación" y listo para atacar "de inmediato"

Irán cobra peajes a los barcos que deja pasar por el estrecho de Ormuz y los expertos advierten que podría sentar un "grave precedente"

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El régimen iraní han vuelto a amenazar con golpear "con fuerza" a sus objetivos enemigos, Estados Unidos e Israel, en caso de que "cualquier agresión" que sufra Teherán. Así ha respondido Irán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado una extensión del alto el fuego temporal "hasta" presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.

"Nuestras poderosas y competentes fuerzas están preparadas y con sus manos en el gatillo desde hace mucho tiempo", ha asegurado el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya --mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas de Irán--, en un comunicado difundido en redes. En su mensaje, el mando militar ha agregado que Teherán "atacará de inmediato y con fuerza los objetivos previamente determinados, si se produce cualquier agresión o acción en su contra".

Los mandos militares del Ejército iraní aseguran que están "en estado de máxima preparación" y listo para atacar "de inmediato" los "objetivos designados" para "dar" a Estados Unidos y "al régimen sionista asesino de niños" --en alusión a Israel-- "una lección más severa que la anterior", el Cuartel General ha avanzado que responderá "militarmente" al "continuo bloqueo" de los puertos por parte de Estados Unidos.

Irán reivindica el bloque del Estrecho de Ormuz

"Esta vez no habrá petróleo", ha añadido el portavoz de la fuerza de seguridad iraní a posteriori, advirtiendo, seguidamente, que Irán "romperá el asedio por la fuerza". Sus palabras llegan poco después de que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) haya afirmado que un total de 28 buques han dado media vuelta o regresado a puertos iraníes desde que impusiera hace una semana el cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz, dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

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El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, por su parte ha defendido en sus redes sociales que este bloqueo --anunciado el pasado viernes por el inquilino de la Casa Blanca-- "constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego" que Washington y Teherán acordaron a comienzos del presente mes de abril.