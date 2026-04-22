Alberto Rosa 22 ABR 2026 - 19:44h.

La Fiscalía solicita que se juzgue a los padres por homicidio involuntario

Arrestan a un padre por matar a su hijo de 21 años a puñaladas en Italia tras una discusión: el cuerpo lo encontró su madre

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Los padres de un niño italiano de 13 años se enfrentan a cargos de homicidio involuntario después de que su hijo fuera acusado de matar a una turista tras arrojar una pesada estatuilla desde un balcón en septiembre de 2024.

La víctima es Chiara Jaconis, que celebraba su 30 cumpleaños en Nápoles con su novio cuando fue golpeada mortalmente por la figura de 2 kilos mientras andaba por una calle del Barrio Español. Las cámaras de seguridad captaron el horrible momento en que Chiara murió. El vídeo muestra a la turista caminando por el Barrio Español de Nápoles con su novio, Livio Rousseau, cuando de repente es golpeada y cae inmóvil al suelo.

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En los segundos siguientes, su novio cae de rodillas mientras grita y pide ayuda. La joven fue trasladada de urgencia al hospital pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Según el citado medio, la estatuilla, que representaba una antigua deidad pagana, se cayó desde un tercer piso.

Homicidio involuntario por negligencia

El adolescente fue absuelto por un tribunal de menores debido a su edad, pero ahora los fiscales argumentan que la muerte de Chiara podría haberse evitado si los padres del niño lo hubieran vigilado más de cerca.

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Por ello, según informa ‘Corriere della Sera’, la Fiscalía solicita ahora que se acuse a los padres del niño de homicidio involuntario por negligencia, ya que alega que el joven había cometido actos peligrosos similares en el pasado.

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Los padres del menor siempre han negado todos los cargos, manteniendo su completa inocencia. La pareja también negó que la figurita o los fragmentos recuperados de la tragedia procedieran de su domicilio. Los investigadores han reconstruido incidentes similares anteriores, en los que otros objetos fueron arrojados desde el edificio a la calle sin causar daño a los transeúntes. Chiara, nacida en Italia, trabajó como gerente de tienda de moda para el hogar Prada y había pasado un tiempo trabajando para la marca en Francia.