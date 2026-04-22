La investidura de Guardiola ha salido adelante después de los intentos fallidos del 4 y 6 de marzo, cuando solo contó con los apoyos de su partido

Guardiola dice que la rebaja de impuestos no es una "obsesión ideológica" sino una herramienta "de progreso"

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La líder del PP, María Guardiola, ha sido investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor del PP y de Vox, tras una larga negociación no exenta de polémica. Todavía este martes, pocas horas antes de la investidura ambas formaciones hacían públicas sus diferencias por el acuerdo alcanzado que contempla el principio de 'prioridad nacional', muy próximo a posiciones de la ultraderecha. "Mi compromiso es gobernar para todos", ha prometido Guardiola tras la votación.

La investidura de María Guardiola ha tenido lugar en la Asamblea de Extremadura tras más de tres horas de debate entre los grupos parlamentarios y la candidata del PP, tras el que ha tenido lugar la votación, nominal y pública, por llamamiento, en el que la candidata ha obtenido la mayoría absoluta de la Asamblea en primera votación. María Guardiola ha obtenido el voto a favor de 40 diputados, los 29 del PP y los 11 de Vox, mientras que PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra.

El apoyo de Vox a María Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves que ha dado a cambio del apoyo el mando de la Consejería de Servicios Sociales, con rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.

"Mi compromiso es gobernar para todos, para los que me votaron y para los que no me votaron, para los que hoy se alegran y para los que hoy critican, para todos, y lo voy a cumplir, porque gobernar no es presidir a los tuyos, sino servir a todos", ha señalado.

En este sentido, tras reconocer que "es muy probable" que cometa "errores" porque "nadie gobierna cuatro años sin equivocarse", ha garantizado "honestidad y responsabilidad" en su gestión. "Yo no voy a esconder los errores detrás de los datos y los problemas, y tampoco voy a dibujar un cielo azul cuando haya nubes", ha reconocido.

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La investidura de Guardiola tras dos intentos fallidos y meses de rifirrafes

La investidura de Guardiola ha salido adelante después de los intentos fallidos del 4 y 6 de marzo, en los que sólo contó con el apoyo de los diputados del PP, en medio de las negociaciones que mantenían los grupos parlamentarios de derecha.

La popular se había mostrado convencida de que jamás llegaría a un acuerdo con Vox: Llegó a asegurar que no iba "a regalar consejerías”, pero eso fue en 2023 cuando prometió que prefería ir "a elecciones, si hay que ir" para n"o dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes". Con esta, ya son dos los pactos alcanzados por Guardiola con Vox.

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Guardiola, poco después de su investidura ha vuelto a subrayar su victoria y la suma "legítima" de las formaciones que configuran el nuevo gobierno de Extremadura: "Las urnas hablaron y el resultado, esa voz, no admite interpretaciones interesadas", ha afirmado recordando que PP y Vox "suman una mayoría legítima" y aceptan la "responsabilidad" de gobernar.