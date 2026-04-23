Manuel Martín, Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública critica esta medida por que es "ilegal"

PP y Vox pactan gobernar en Extremadura: los españoles primeros, el principio de prioridad nacional que podría chocar con la ley de Extranjería

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El principio de prioridad nacional extremeña que replica PP y Vox en Aragón busca excluir "del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular" y no sean españoles. ¿Tienen fundamento estas medidas pactadas por los gobiernos autonómicos? Los expertos, con los datos en la mano lo desmienten.

"La exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular" que apunta directamente a restringir a los migrantes irregulares acudir al centro de salud limitando su acceso sanitario exclusivamente a las urgencias, "limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital" no parecen tener reflejo en la realidad.

"No podemos dejar que se muera la gente simplemente porque no tenga un papel determinado"

Manuel Martín, Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública critica esta medida por que es "ilegal, asegura. "No podemos dejar que se muera la gente simplemente porque no tenga un papel determinado".

La universalidad de la sanidad pública está blindada por el marco legal del Estado después de que el Gobierno la reforzara hace apenas un mes con un real decreto. Este es otro de los argumentos de Martín: "Atendiendo al real decreto, cualquier persona que solicite la asistencia sanitaria tiene derecho a percibirla. Tiene tres meses para completar todo el proceso".

Los datos, sin embargo, desmienten la polémica sobre este principio y su contexto prioritario en el panorama nacional porque el uso que hacen de la sanidad los migrantes es residual, y acuden al médico un 6 % menos que los españoles.

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El trabajador social, Víctor Nieto, también asegura que "mucha de la población migrante que viene a nuestro país son personas jóvenes y no acuden a los centros salud". Sobre las ayudas sociales, el presidente de ATSEL desmiente que se aprovechen de las ayudas sociales, como asegura Vox.

"La idea de que las personas migrantes son las que más recursos sociales están utilizando es totalmente incierto" y esas afirmaciones para lo único que "sirven es para generar discursos de odio". Y aquí los datos también lo confirman porque apenas un 17% de los receptores del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros.