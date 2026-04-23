La Alta Velocidad lleva tres meses interrumpida por los daños provocados tras las intensas lluvias que afectaron a Málaga

La reapertura de la línea de AVE a Málaga se retrasa hasta después de la Semana Santa

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La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid volverá a funcionar a partir del 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El servicio de Alta Velocidad lleva tres meses interrumpido por los daños provocados tras las intensas lluvias que afectaron a Málaga en febrero.

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con las sucesivas previsiones que se trasladaron de mediados de marzo a su restablecimiento a finales de abril.

La línea de alta velocidad, considerada de alta ocupación, quedó fuera de servicio el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga), a consecuencia de los daños provocados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga.

El desprendimiento en Álora, 3. Álora, en plena borrasca, forzó el cierre de la vía y Adif comenzó los trabajos para estabilizar la ladera en un terreno formado por arcillas expansivas que provocó grandes dificultades a las obras.