La dirección del Hospital de Burgos admitió el "error humano" en la preparación del medicamento que se administró a los cinco pacientes oncológicos

La versión oficial del Hospital de Burgos sobre la muerte de dos pacientes de cáncer: un fallo en cadena que comenzó en la farmacia

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Uno de los pacientes oncológicos, el tercero de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada, ha fallecido en el Hospital Universitario de Burgos tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI, han confirmado fuentes del centro hospitalario.

El error en la preparación del fármaco ya ha provocado tres fallecidos, dos de los cuales murieron en diciembre pasado, poco después de recibir la quimioterapia con un exceso de concentración del fármaco administrado.

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Los fallecimientos han sido provocados por un fallo en cadena, que probablemente tuvo su origen en la farmacia al preparar el medicamento que le fue administrado a los cinco pacientes, que recibían un tratamiento para curar el cáncer en el Hospital Universitario de Burgos, según ha reconocido la dirección del centro. Los pacientes oncológicos tenían "una toxicidad inesperada" tras el tratamiento recibido.

La dirección del hospital de Burgos admite un "error" en la guía de la preparación del medicamento

El gerente del hospital, Carlos Cartón, informaba del grave incidente el pasado enero para explicar un "error que se ha detectado en la ficha del fármaco, un ‘patrón’ que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial".

La consecuencia de esta equivocación en la preparación de la medicación es que los cinco enfermos recibieron una dosis hasta seis veces superior a la prescrita provocándole la muerte a tres de ellos.