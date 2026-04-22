El régimen iraní se encuentra dividido en varios sectores de opinión, pero todos coinciden en contra de las exigencias de Donald Trump

A Trump no le funcionan en Irán sus estrategias de negociación inmobiliaria y su popularidad se desploma

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Donald Trump creyó que la guerra contra Irán iba a ser un paseo militar, pero la realidad es muy distinta a la que el estadounidense quiere hacer ver. Este martes aseguraba que extendería el alto el fuego con Irán hasta que se acabasen las negociaciones con el país asiático, "sea cual sea el resultado", pero hace unas horas aseguraba que dentro del régimen de este país hay un fuerte debate entre facciones dentro del régimen, entre el ala dura y los reformistas.

Desde Teherán, la reportera Catalina Gómez ha explicado si lo que dice el presidente es cierto: "Las divisiones siempre han estado dentro del sistema de la República Islámica, de un sector más pragmático que incluso ve la posibilidad de acercarse a Occidente y otro mucho más radical que tiene el control actualmente y que está representado por un sector de la sociedad".

"Este sector se ha concentrado en esta glorieta de Teherán. Sin embargo, si hay algo que los une actualmente es su posición frente a las negociaciones, especialmente al bloqueo que lidera Estados Unidos y también a las exigencias maximalistas de Donald Trump, a las cuales se opone la mayoría del sector iraní".

Las imágenes captadas por los satélites europeos en Ormuz

Los medios de comunicación iraní han celebrado el ataque de sus fuerzas contra tres cargueros en el estrecho de Ormuz. Allí, los satélites europeos han captado las imágenes de las lanchas de la Guardia Revolucionaria y de dos de los buques. Teherán ha vuelto a lanzar una nueva amenaza: apunta por primera vez contra el cableado submarino de este enclave, cuyos efectos podrían ser aún más devastadores más allá de los países del Golfo.

Teherán no cede pese a las presiones de Donald Trump y los iraníes se burlan en las redes sociales del plantón de Pakistán, sede de las conversaciones. Los medios han representado al mandatario como un bocazas de comportamiento colérico al que acaban dejando sin palabras. El presidente llegó a quedar excluido de una de las sesiones de la llamada sala de situación.

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Una información que también ha sido confirmada por 'Wall Street Journal' y el rechazo contra él sigue creciendo dentro del movimiento MAGA. Tucker Carlson, ex amigo del republicano, entonaba el mea culpa por haber apoyado a un presidente tan errático. Donald Trump ha ampliado hasta seis veces su ultimátum de alto el fuego en esta guerra con Irán.