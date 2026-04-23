El vehículo Vamtac, valorado en unos 600.000 euros, ha quedado totalmente destrozado.

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Un vehículo VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) del Ejército de Tierra valorado, en su mejor versión, en unos 600.000 euros quedó hecho trizas y literalmente planchado hace unos días tras un lanzamiento fallido en paracaídas realizado por la Brigada Paracaidista (BRIPAC). El accidente ocurrió durante unos ejercicios de la BRIPAC desarrollados este mes en el campo de maniobras y tiro de Uceda (Guadalajara). No hubo heridos.

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Algunos militares grabaron vídeos que permiten ver el lanzamiento del vehículo desde un avión de carga y transporte Airbus A400M del Ejército del Aire y del Espacio y se puede observar cómo los paracaídas se abren sin conseguir soportar el peso del Vamtac que se suelta desplomándose desde unos 300 metros. Las imágenes muestran cómo una grúa del Ejército recoge una fina capa de chatarra del grosor de un papel.

El Vamtac es un vehículo aerotransportable y aerolanzable. De ahí, los ejercicios con la Bripac. El VAMTAC ha estado en servicio en Afganistán, Irak, Kósovo, República Democrática del Congo y Líbano. Un número no determinado por el Gobierno de estos vehículos fueron enviados en 2024 a Ucrania en apoyo del gobierno de Volodímir Zelenski.