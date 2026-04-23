Así es el moderno radar cápsula que ya está multando en España: autónomo y con tecnología de última generación

Alberto Rosa 23 ABR 2026 - 19:00h.

La DGT ha apostado por la última tecnología para estos nuevos radares, diseñados para ser utilizados en los lugares complicados como las zonas de obras

Poner el GPS con el coche en marcha, además de peligroso, sale caro: la DGT contempla multas

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El control de la velocidad por radar sigue siendo una de las medidas más eficientes de la DGT para reducir los accidentes en las carreteras. En Madrid, ya se está poniendo a prueba uno de los radares más temidos por los conductores: el radar remolque, capaz registrar 20 multas por minuto y que también destaca por su fácil movilidad.

La Dirección General de Tráfico ha apostado por la última tecnología para servirse de los cinemómetros más avanzados y sofisticados. No solo destacan por la tecnología que ocultan en su interior, sino también por su estructura externa. En Estados Unidos, comienzan a verse ya también y son apodados como 'Cybertruck', por su similitud a la carrocería de los 'Cybertruck' de Tesla.

En Francia también están presentes, gracias a la empresa Vitronic, que los fabrica. En España ha sido Cataluña la primera región en tener estos novedosos dispositivos en sus carreteras. Tal y como informa la compañía, estos sistemas móviles de monitorización del tráfico registraron hasta 1.600 infracciones de velocidad por día.

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Baterías de alto rendimiento con medición ininterrumpida

Se trata de los Enforcement Trailer y pueden transportarse fácilmente a cualquier lugar. Su uso está indicado para lugares donde no es posible realizar controles de tráfico con sistemas móviles debido al peligro para los operarios y el sistema de medición. Es el caso de las zonas con obras y curvas de visibilidad reducida.

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Los radares están ubicados sobre carros con ruedas que permiten su desplazamiento por operarios de mantenimiento convencionales de las carreteras, sin necesidad de que agentes de tráfico o policías deban manipularlos. Además, tampoco tienen que señalizarse, lo que sorprende aún más a los conductores.

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Este remolque cuenta con una alimentación eléctrica independiente que funciona con baterías de alto rendimiento que permiten una medición ininterrumpida de hasta 10 días. Además, cuenta con un accionamiento propio con mando a distancia que permite realizar una orientación cómoda y maniobrar a corta distancia.

Alto nivel de protección contra el vandalismo o robo

“Con los Enforcement Trailers ofrecemos a nuestros clientes en Barcelona una solución innovadora que no solo aumenta la seguridad vial, sino que también permite una supervisión eficiente sin la necesidad de personal de medición”, señala Semsettin Özünal, jefe de Ventas de TSE PS Europa en Vitronic.

Además, según Vitronic, este tipo de radares disponen de un alto nivel de protección contra el vandalismo o robo, y además, su uso podría incluso extenderse más allá del control de velocidad, ya que este tipo de sistema está ya capacitado, además para reconocer matrículas y hasta controlar posibles peajes.