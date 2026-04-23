Alberto Rosa 23 ABR 2026 - 17:43h.

La mujer, de Reino Unido, ha solicitado a una clínica suiza recibir la eutanasia y pondrá fin a su vida este viernes

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El caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo, reabrió en España el debate sobre un derecho no exento de polémica y que provoca división de opiniones. En Reino Unido, una mujer ha protagonizado un nuevo caso tras viajar a Suiza para recibir la eutanasia este viernes, ya que en su país no está recogido este derecho.

Se trata de Wendy Duffy. La mujer de 56 años pondrá fin a su vida después de que una clínica suiza haya aprobado su solicitud de recibir ayuda médica para morir. La mujer, que goza de buena salud física, quiere acabar con su vida debido al profundo dolor que siente por la muerte de su hijo hace cuatro años.

Duffy, originaria de West Midlans, en Inglaterra, estuvo a punto de quedar en estado vegetativo tras un intento de suicidio anterior, según recoge ‘Independent’. La mujer declaró a ‘Daily Mail’ que ninguna terapia le había convencido de que la vida mereciera la pena, por lo que decidió pagar 10.000 libras a la clínica Pegasos de Basilea, en Suiza, que se presenta como una organización sin ánimo de lucro.

La muerte de su hijo Marcus a los 23 años

“Mi vida, mi decisión”, dijo. “Ojalá esto estuviera disponible en el Reino Unido, así no tendría que ir a Suiza”, declaro al citado medio británico. La mujer explicó que no quería volver a intentar suicidarse, ya que “cualquiera que me encontrara tendría que lidiar con eso el resto de su vida”. “No quiero que nadie pase por eso”, añadió.

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El hijo de la mujer, Marcus, de 23 años, murió tras atragantarse con medio tomate Cherry, que se quedó en la tráquea después de comer un sándwich. “Creen que debió quedarse dormido con la boca llena», declaró al ‘Daily Mail’. “Ese es el único consuelo: que no hubo forcejeo”.

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Según recoge ‘Independent’, la clínica se ha puesto en contacto con la familia de la mujer para informarle de sus intenciones. “Pegasos se ha puesto en contacto con ellos. Los llamaré cuando llegue a Suiza. Será una llamada difícil en la que me despediré y les daré las gracias”, continuó. “Pero lo entenderán. Lo saben. Sinceramente, al cien por cien, saben que no estoy contenta, que no quiero estar aquí”.

Duffy dice que ha escrito cartas a todos sus seres queridos y ha elegido la ropa que se pondrá en su lecho de muerte. También ha seleccionado una última canción para escuchar mientras muere. Yo voy a salir con Lady Gaga y Bruno Mars cantando ‘Die With A Smile ’”, señaló.