Cuerpo avisa de que la UE responderá si EEUU incumple el acuerdo sobre aranceles

El vicepresidente primero ha recordado además que Estados Unidos ha tenido que recurrir a nuevos instrumentos legales

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha advertido de que la Unión Europea se reserva la capacidad de responder si Estados Unidos incumple el acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto en materia arancelaria, tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar al 25% los gravámenes a los coches europeos.

"Cualquier incumplimiento de este acuerdo, lo ha dicho también la Comisión Europea, pues en ese caso nos reservaríamos por supuesto la capacidad de responder con los instrumentos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición", ha señalado a su llegada a la reunión con los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

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Ha subrayado que la UE está centrada en cumplir el compromiso alcanzado con Washington

Tienen como objetivo ofrecer "estabilidad" y "certidumbre" a las empresas en un momento de tensión comercial. En este sentido, ha indicado que Bruselas sigue avanzando para implementar su parte del acuerdo, mientras espera que Estados Unidos haga lo propio, independientemente del instrumento jurídico que utilice para ello.

"Estamos en proceso de poner sobre la mesa el compromiso que adquirimos en el pasado mes de agosto", ha explicado el ministro, que también ha precisado que por el momento no existe "ninguna orden ejecutiva específica", por lo que no hay una medida efectiva más allá de esa "intención" anunciada públicamente.

Cuerpo ha recordado además que Estados Unidos ha tenido que recurrir a nuevos instrumentos legales tras la sentencia de su Tribunal Supremo que anuló los aranceles recíprocos, lo que ha abierto un periodo de transición en la política comercial estadounidense.