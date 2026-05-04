Agencia EFE 04 MAY 2026 - 17:25h.

Fue presidente del Gobierno vasco entre 1980 y 1985 con el PNV.

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Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari de la democracia, falleció este lunes a los 87 años a causa de un infarto. Fue presidente del Gobierno vasco entre 1980 y 1985 con el PNV. Posteriormente, rompió con el partido nacionalista y fundó Eusko Alkartasuna, partido socialdemócrata ahora integrado en EH Bildu. Garaikoetxea desempeñó un papel determinante en el desarrollo del Gobierno Vasco y en la consolidación de su autogobierno y sus competencias, especialmente durante su etapa como lehendakari (1980-1985).

Su legado político queda vinculado a la recuperación de las instituciones, al fortalecimiento del autogobierno en un periodo clave de la transición y al impulso y la modernización del nacionalismo vasco en Navarra, primero desde las filas del PNV y después desde Eusko Alkartasuna.

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Casado y con tres hijos, Garaikoetxea nació el 9 de junio de 1938 en Pamplona (Navarra). Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, desarrolló su actividad profesional en la dirección de empresas y en su despacho de abogados.

Fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra y simultaneó esta actividad con su participación en diversas obras filantrópicas y culturales, especialmente en la defensa de la lengua vasca y en el impulso de las ikastolas durante la dictadura de Franco, según recoge la biografía de Garaikoetxea publicada en la web del Gobierno Vasco.

Fue elegido presidente del PNV al final de la dictadura y en 1980 dejó el cargo por incompatibilidad con la presidencia del Gobierno Vasco. Carlos Garaikoetxea fue presidente del Consejo General Vasco (Gobierno provisional 1979-1980) y elegido Lehendakari en dos legislaturas (1980 y 1984). Ha sido parlamentario navarro, diputado europeo en dos legislaturas y miembro del Parlamento Vasco en cinco legislaturas. Fue presidente de la EFA (European Free Alliance), y de Eusko Alkartasuna desde su congreso fundacional en 1987 hasta 1999.

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Homenaje del Gobierno Vasco: "Garaikoetxea es el arquitecto de Euskadi"

En junio del pasado año el actual Gobierno Vasco, liderado por el lehendakari, Imanol Pradales, rindió homenaje a Garaikoetxea y su equipo. El actual lehendakari ensalzó el ejemplo del primer Gobierno Vasco de la democracia por poner en marcha las herramientas que han permitido a Euskadi "crecer en prosperidad y bienestar" y agradeció en especial el legado de Garaikoetxea, al que definió como el "extraordinario arquitecto de Euskadi".

El propio Carlos Garaikoetxea también tomó la palabra en aquel acto: “Los desafíos de futuro son grandes, pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible", remarcó.