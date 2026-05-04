José Luis Ábalos Ábalos ha acusado a Aldama de ser un farsante, de fardar de su personalidad

José Luis Ábalos, en directo, ironiza y señala a la UCO tras hallarle "94.000 euros en diez años" en el "gran caso de corrupción de las mascarillas": "No van a encontrar nada"

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El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha culpado a Víctor de Aldama y ha asegurado que estaba al margen de las decisiones que se tomaban en su propio ministerio. Según informa Adriana Pérez, Ábalos ha afirmado que muchas de las gestiones se les atribuye directamente y que no se enteraba de nada.

Ábalos ha acusado a Aldama de ser un farsante, de fardar de su personalidad pero que en realidad él no tiene pruebas de lo que les está acusando: "Se limitaba a alardear".

Ábalos ha intentado desacredita los informes de la UCO

José Luis Ábalos ha negado haber recibido ningún tipo de contraprestación y ha intentado desacreditar los informes de la UCO. Así, ha afirmado que ha tenido un incremento patrimonial durante los años que se están investigando. El ministro no ha querido mirar al comisionista al que ha tachado de farsante.

Ábalos ha acusado de fanfarronear en los negocios y de mentir en su declaración en la que señaló como el número dos de la organización criminal. El exministro ha acusado a los investigadores de haber inflado su patrimonio: "Para nada han tenido en cuenta la aportación de mi exmujer en la economía doméstica".

"He hecho las cuentas y sale bastante menos", ha señalado sobre los 94.000 euros

Ábalos ha señalado este lunes en su declaración como acusado en el Tribunal Supremo que difiere de los 94.000 euros en 10 años sin declarar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye. "He hecho las cuentas y sale bastante menos", ha indicado para añadir que "si hubiera dinero, aflora".

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"Víctor de Aldama --empresario y coacusado en el juicio-- el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y la localización de ese dinero", ha señalado, tras un tira y afloja con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cuenta de los atestados de la Guardia Civil.

"En cada declaración, aumentan los millones", dijo el exministro

El exministro también ha lamentado que "en cada declaración, aumentan los millones" que le atribuyen y que él niega, pero que la UCO halló los 94.000 euros "porque no ha habido forma" de encontrar "nada más".

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Ábalos ha indicado que en 2020 le imputaron más de 14.000 euros "como ingresos en efectivo" de los cuales, según él, "7.600 corresponden al alquiler" de un piso por parte de Koldo García, su exasesor y tercer procesado, y 4.000 "de un alquiler vacacional para Joseba" García, el hermano de Koldo.