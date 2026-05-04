Iñaki Aguado 04 MAY 2026 - 21:40h.

Los Airbus 310 fueron comprados de segunda mano por Aznar

Pedro Sánchez retoma su viaje a Armenia tras el fallo en su avión que le obligó a aterrizar en Turquía

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Pedro Sánchez ha estado en Armenia, alineado con sus socios ante las críticas y amenazas de Trump, pero ha llegado mucho más tarde de lo previsto por una avería en el avión oficial que le obligó a aterrizar de emergencia en Ankara, en Turquía. Hasta esta mañana Pedro Sánchez no ha podido retomar el viaje. De hecho, no ha llegado a tiempo para la foto de familia.

Susto mayúsculo e incidentes que se repite con frecuencia y reabren el debate de la renovación de la flota de aviones que traslada a las autoridades del Estado, los mismos aparatos en los que viajan los reyes.

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Los Airbus 310 fueron comprados por Aznar de segunda mano

En concreto, los Airbus 310 tienen 42 años. Los compró el Gobierno de Aznar de segunda mano y prácticamente su vida operativa está agotada. Pero se trata de una pieza polítizada que afecta también a los Falcon. Un asunto muy difícil de gestionar.

Sánchez tampoco llegó nunca a París en septiembre. A mitad de camino, el Falcon falló y tuvo que regresar. El presidente intervino por videoconferencia. Averías muchas y con muchos. El rey Felipe, el rey Juan Carlos, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez. ¿Son seguros nuestros aviones oficiales? En ocasiones se ha planteado renovarla, pero por motivos de repercusión pública y política se ha rechazado. En plena crisis económica en el Gobierno de Rajoy y con un Sánchez que ya ha tenido demasiadas polémicas con el uso del Falcon nunca parece el momento adecuado.

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Los controles de mantenimiento son estrictos, pero las piezas de reemplazo son "cada vez más complicadas de encontrar y costosas por la antiguedad de los aparatos. Puede llegar el momento de que el tiempo de servicio puede haber llegado a su fin, por el tiempo de fatiga de las piezas o porque en ocasiones el coste de la sustitución de las piezas es excesivo", explica Jesús Bravo Ferrer, técnico de mantenimiento de aeronaves. La renovación sería conveniente y la decisión política complicada. Todos los Gobiernos saben que, aunque necesario, sería impopular. Y así, seguimos, de avería en avería y de retraso en retraso.