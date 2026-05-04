Desaparece la cantante Seila Esencia: su familia lleva 14 días sin saber nada de ella

Los padres denunciaron la desaparición de su hija, conocida artísticamente como Seilaesencia, el 20 de abril en una comisaría.

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La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta urgente tras la desaparición de Seila A. P. en la localidad de Vigo. Según el registro oficial de la organización, se perdió el rastro de la mujer el pasado 20 de abril de 2026, y ahora se han iniciado las labores de difusión para recabar cualquier pista sobre su paradero actual. Los padres denunciaron la desaparición de su hija, conocida artísticamente como Seilaesencia, el 20 de abril en una comisaría.

La preocupación crece en el sector musical de Vigo tras la desaparición de Seila Álvarez, conocida artísticamente como Seila Esencia. La joven es conocido po0r haber cantado en televisión como concursante del talent show The Hit.

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Seila A. P., de 39 años de edad, mide 1,61 metros y es de complexión delgada. Sus rasgos físicos incluyen cabello castaño y ojos de color marrón. La información se ha distribuido con el objetivo de facilitar su identificación inmediata por parte de los residentes de la zona o personas que hayan podido transitar por el municipio en fechas recientes.

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Según La Voz de Galicia, en el vídeo de presentación para acceder al talent show, hace 11 años, la joven se definió como muy extrovertida y recalcó que su show era sinónimo de fiesta, con buena energía y buena onda y que destacaba por su carácter. Autora de la canción Duermes mientras yo escribo, la interpretó caracterizada con un sombrero y acompañada de guitarra, que ella misma tocaba. La joven llegó a ser finalista y compartió escenario con Marta Sánchez.

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En el programa explicó que se había casado a los 22 años de modo muy loco y fruto de aquella relación surgió su tema Duermes mientras yo escribo. Su lugar preferido para componer era la cocina de su madre, porque le transmitía magia y química.