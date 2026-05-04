La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus peticiones de 24 años para Ábalos y siete para Víctor de Aldama

José Luis Ábalos reivindica su lealtad con Koldo García ante el Supremo: "Lo que les molesta a algunos es que no nos hayamos traicionado"

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La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus peticiones de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García, y siete años de cárcel para el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones.

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha anunciado ligeros cambios en sus conclusiones definitivas, que no afectan a las penas de cárcel que solicita para ninguno de los tres acusados, mientras que el PP, que lidera la acusación popular, sí ha solicitado rebajar la condena a Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por colaborar con la Justicia.

José Luis Ábalos ha declarado por el ‘caso mascarillas' ante el Tribunal Supremo. Tras las declaraciones de Víctor de Aldama y de su exasesor Koldo García, el exministro de Transportes, que durante su intervención no ha dejado de recordar su falta de acceso a sus dispositivos y documentos personales para defenderse, ha denunciado algunas contradicciones en la investigación de la UCO, así como el foco que se ha puesto durante toda la causa en ciertos momentos limitados a su vida privada.

Así ha sido la declaración de Ábalos ante el Supremo

Respecto a esto último, tras afirmar que conoció a Víctor de Aldama en "una presentación apresurada por Koldo" entre septiembre y octubre de 2018, y no el 31 de agosto, como apunta el informe de la UCO, Ábalos también ha hablado de su su "relación extramarital" con Jéssica, sus contrataciones en las empresas públicas Ineco y Tragsatec y el piso de Plaza de España. Sobre ella, ha sugerido que ha sido "coaccionada" por Aldama para declarar en su contra, algo ante lo que ha señalado: "Me gustaría que se aclare".

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Por su parte, sobre su papel en la compra de mascarillas, el exministro ha señalado que "fue una odisea" traer ese material sanitario para todas las administraciones, destacando que le llegó además un aviso de que había muchas "estafas" alrededor en plena pandemia. No obstante, ha dicho que la compra de mascarillas fue "un éxito" y que, cuando le tocó ponerse a buscar material estableció contacto con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Me encontré que el problema lo tenían más gordo que nosotros. No sabían con quién hablar", ha señalado