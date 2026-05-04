Candela Hornero Madrid, 04 MAY 2026 - 18:30h.

Los periodos de incubación por contagio de hantavirus pueden llegar a ser de hasta ocho semanas

Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la infección por la que han fallecido tres personas que viajaban en un crucero a Canarias

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Tres personas han fallecido como consecuencia del posible brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius', donde hay tres personas más con los síntomas de esta infección. De las seis personas afectadas, solo en uno de los fallecidos han confirmado en laboratorio que se había contagiado de hantavirus.

El pasado 20 de marzo el crucero partió de Ushuaia (Argentina) y tenía como destino final Canarias. Los casos han sido localizados cuando se dirigía a Cabo Verde, en cuya capital (Praia) se encuentra actualmente parado el barco. Sin embargo, las autoridades de ese país le han denegado la entrada al puerto para proteger la "seguridad pública nacional".

El barco tiene 149 pasajeros de 23 nacionalidades, de los cuales al menos 13 son de nacionalidad española, además de un tripulante, según ha informado la operadora del navío, Oceanwide Expeditions.

¿Cómo se han producido los contagios?

Los hantavirus, una familia de virus que pueden causar la muerte, se propagan principalmente a través de la saliva, orina y los excrementos de algunos roedores.

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"Se transmite normalmente de los roedores a los humanos a través de aerosoles en el aire procedentes de heces y orina. Se ha sugerido que podría producirse una transmisión de persona a persona, pero aún no hay consenso al respecto", ha explicado Paul Hunter, catedrático de Medicina de la Universidad de Anglia del Este (Reino Unido) a Science Media Centre (SMC) España.

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Esta inhalación ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente. "Puede causar una enfermedad renal con fiebre intensa y enfermedad pulmonar. Aunque estas afecciones son potencialmente mortales, la mayoría de las infecciones por hantavirus no progresan hasta esta fase de la enfermedad, y es más probable que lo hagan en personas con afecciones de salud subyacentes", aclara Liam Brierley, investigador del Centro de Investigación Viral del MRC-Universidad de Glasgow, de la Universidad de Glasgow (Reino Unido) a SMC.

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Según la BBC, dos de las personas que han muerto eran un hombre de 70 años (el primero en mostrar los síntomas y que falleció a bordo del crucero) y su mujer de 69 años, que falleció en un hospital de Sudáfrica en la ciudad de Johannesburgo, ambos de los Países Bajos. De la tercera víctima no ha trascendido su identidad.

¿Cómo se infectaron las personas afectadas? Los posibles escenarios

En cuanto a cómo se han infectado los pasajeros hay varias hipótesis. "Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación", apuntan desde el Ministerio de Sanidad. Los hantavirus se pueden encontrar en roedores silvestres en muchas partes del mundo, incluyendo América del Norte y del Sur, Asia y Europa, lo que incluye la fauna silvestre del Reino Unido.

"Teniendo en cuenta la cronología, hay múltiples escenarios posibles en este caso: no es del todo infrecuente que los roedores se suban a bordo de un barco, lo que sería una posibilidad; que las personas se hayan infectado cuando el barco atracó por última vez en Argentina es otra posibilidad, especialmente dado que los periodos de incubación pueden llegar a ser de hasta ocho semanas; y la última posibilidad sería la transmisión de persona a persona, lo que, sobre todo a gran escala, sería muy improbable", expone Charlotte Hammer, profesora adjunta y epidemióloga especializada en enfermedades infecciosas de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) a SMC.

El periodo de incubación es de hasta ocho semanas

Existen dos variantes de hantavirus. "En Europa, lo más frecuente es el Puumala virus, un hantavirus que suele provocar cuadros con fiebre y afectación renal, raramente graves y que, en muchos casos, pasan desapercibidos. En Sudamérica la variante es más agresiva y provoca un síndrome cardiopulmonar con insuficiencia respiratoria rápida, hemorragias y una mortalidad significativa", subraya Salvador Peiró, epidemiólogo e investigador de la Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO).

Al principio los síntomas suelen ser inespecíficos (se asemejan a la gripe) y según va progresando puede aparecer el síndrome pulmonar por hantavirus, cuya tasa de letalidad es del 40%. "Dado que el periodo de incubación es de una a ocho semanas, aún es posible que se produzcan más casos", aclara Hammer.

Por su parte, el experto Peiró indica que seguramente por la gravedad de los casos del barco la variante sea la de Sudamérica; también el origen del crucero. "Tantos pasajeros hacen pensar en una fuente de exposición común: bien antes de subir al barco o bien en algún espacio del barco contaminado por excrementos de ratones", aporta Peiró.

"Es demasiado pronto para especular sobre cómo se infectaron las personas afectadas. Pero es muy improbable que este brote suponga un mayor riesgo en el Reino Unido o en cualquier otro lugar de Europa", manifiesta Paul Hunter.

Canarias, el destino final del crucero

La compañía al cargo del crucero, Oceanwide Expeditions, ha informado este lunes que barajan la posibilidad de que el barco desembarque en las islas de Las Palmas y Tenerife, en el archipiélago español de Canarias.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha pedido que haya tranquilidad respecto. En este contexto, Peiró ha afirmado que "no hay ningún riesgo general para la población donde vaya el barco". "Los pasajeros tendrán que ser controlados durante el tiempo que puedan desarrollar síntomas (no por contagiar, sino por si enferman) y el barco tendrá que ser limpiado y desratizado".

Por su parte, Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa, ha declarado también que "el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni para imponer restricciones de viaje".