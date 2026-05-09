Sánchez ha recibido a primera hora de esta tarde al director general de la OMS en el Complejo de la Moncloa

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: todo listo en el Puerto de Granadilla, Tenerife, para la llegada del barco

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado ante el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que ofrecer un puerto seguro al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, es un deber "moral y legal" de España.

"Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional", ha afirmado en un mensaje a través de la red social X.

España estará "siempre" del lado de quienes necesiten ayuda, según Sánchez

Sánchez ha recibido a primera hora de esta tarde al director general de la OMS en el Complejo de la Moncloa para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, prevista para el domingo frente a las costas de Tenerife.

España, ha agregado Sánchez en su mensaje, estará "siempre" del lado de quienes necesitan ayuda porque hay decisiones que definen quiénes son como sociedad sus ciudadanos.

PUEDE INTERESARTE 30 pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus bajaron en la isla de Santa Elena

Por el momento no ha trascendido el contenido de la reunión, que se ha producido una hora antes de que el mandatario viaje a Tenerife junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del Hondius al puerto de Granadilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el Hondius viajan 144 personas, entre ellos 14 españoles

Los ministros y el director general de la OMS realizarán un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para coordinar el operativo de desembarco, una vez que el buque se sitúe frente a la costa entre las 5:00 y las 6:00 horas del domingo.

En el Hondius viajan 144 personas, entre ellos 14 españoles, que guardarán cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid.