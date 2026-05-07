30 pasajeros del barco afectado por un brote de hantavirus bajaron en la isla de Santa Elena

Hantavirus, última hora del brote en el crucero: una azafata del vuelo en el que viajó la neerlandesa fallecida, hospitalizada con síntomas

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La organización del crucero Hondius, embarcación donde se ha producido el brote de hantavirus, ha confirmado que 30 pasajeros bajaron en la isla de Santa Elena el pasado 24 de abril. Los pasajeros que abandonaron la embarcación aprovecharon que el crucero hacía escala en el territorio británico para bajarse de la naviera. Entre todos ellos se encontraba la mujer del primer fallecido por hantavirus que, también, acabó muriendo días después.

Por otro lado, unas 150 personas permanecen a bordo del crucero bajo estrictas medidas de precaución, entre ellas 19 pasajeros y cuatro tripulantes de nacionalidad británica, según autoridades de la misma embarcación. Se espera que el barco, que tenía como destino Cabo Verde, llegue el sábado al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife.

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La propagación del virus

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera "muy bajo".

La enfermedad se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

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La OMS cree que el contagio inicial ocurrió antes de que la personas infectada abordara el barco

Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

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La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.

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Síntomas y transmisión

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

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El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.