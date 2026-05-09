La pareja llevaba cuatro meses de viaje recorriendo el Cono Sur, donde este hantavirus es endémico

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: la primera PCR de la paciente ingresada en Alicante da negativo

Compartir







Leo Schilperoord es considerado el paciente cero del hantavirus. Era un ornitólogo de 70 años, amante de las aves y había estudiado en las universidades de Ámsterdam y Groninga. Él y su mujer Mirjam fueron los primeros fallecidos de esta crisis sanitaria. Ahora, se investiga cómo cogieron el virus: si fue en el barco o en una excursión.

La pareja llevaba cuatro meses de viaje recorriendo el Cono Sur, donde este hantavirus es endémico. Es decir, que está presente entre la población pero la incidencia y la propagación son estables.

PUEDE INTERESARTE Sanidad confirma el resultado negativo en hantavirus de la mujer ingresada en Alicante

Leo Schilperoord presentaba fiebre, dolor de cabeza y diarrea

Leo Schilperoord empezó a encontrarse mal a los pocos días de embarcar en el crucero. Presentaba fiebre, dolor de cabeza y diarrea mientras el buque se trasladaba por el Atlántico Sur tras partir de Ushuaia el pasado 1 de abril. Lo que parecía una indisposición acabó siendo el primer caso asociado al brote de hantavirus.

PUEDE INTERESARTE Dos casos en España sospechosos de hantavirus: una mujer ingresada en Alicante y otra residente en Cataluña

El 11 de abril, el hombre sufrió problemas respiratorios y murió ese mismo día en el propio barco. El cuerpo estuvo en el barco durante casi dos semanas hasta que pudo ser desembarcado el 24 de abril en Santa Elena. Su mujer Mirjam abandonó el buque junto al cadáver. A los pocos días, empezó a encontrarse mal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La mujer murió al llegar al hospital

La mujer sufrió problemas gastrointestinales en Santa Elena y, debido a su estado de salud, fue trasladada el 25 de abril a Johannesburgo, en Sudáfrica. Pero murió al llegar al hospital. Después, las autoridades sanitarias confirmaron que padecía hantavirus.

Los medios neerlandeses aseguran que el matrimonio pudo contagiarse antes de embarcar en el crucero, durante un viaje de observación de aves que hicieron en Argentina.