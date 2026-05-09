El confinamiento forzoso en el barco, sumado a la imposibilidad de regresar a tierra durante días, ha generado angustia entre los pasajeros

Sanidad ofrece a los pasajeros del Hondius afectado por hantavirus un teléfono de atención psicológica 24 horas

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El viaje del crucero MV Hondius comenzó el pasado 1 de abril en Ushuaia, Argentina, como una expedición turística por aguas antárticas. Más de cinco semanas después, parte de los pasajeros continúa todavía a bordo tras el brote de hantavirus detectado durante la travesía, una situación marcada por el aislamiento, la incertidumbre y el impacto emocional que ha dejado ya tres fallecidos. El confinamiento forzoso en el barco, sumado a la imposibilidad de regresar a tierra durante días, ha generado entre muchos pasajeros una sensación de angustia difícil de gestionar.

Especialistas en salud mental explican que, en contextos de este tipo, el cerebro tiende a amplificar la percepción del riesgo, especialmente cuando existe una amenaza sanitaria desconocida y un entorno cerrado del que no se puede escapar fácilmente. La incertidumbre sobre el contagio, el temor a desarrollar síntomas y la convivencia prolongada en un espacio limitado favorecen fenómenos como la “rumiación excesiva” o la hipervigilancia constante ante cualquier señal física. Además, el estado emocional de los pasajeros depende en gran medida de cómo reciben la información y del clima generado a bordo, donde la tensión y los rumores pueden aumentar todavía más el estrés.

A esa presión psicológica se suma también la sensación de rechazo o abandono que algunos pasajeros podrían experimentar ante las dificultades encontradas para gestionar su regreso. Los expertos recuerdan que el impacto emocional no termina al desembarcar, ya que muchos afectados deberán afrontar también el proceso posterior de cuarentena, la exposición mediática del caso y el miedo al estigma social vinculado al brote.

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Sanidad ofrece a los pasajeros del Hondius un teléfono de atención psicológica 24 horas

Consciente de esta situación, el Ministerio de Sanidad ha activado un dispositivo específico de atención psicológica para los pasajeros españoles afectados. El operativo incluye un servicio de asistencia telefónica disponible las 24 horas y el acompañamiento de un psiquiatra especializado en emergencias y crisis desde el momento del desembarco hasta su llegada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde deberán guardar cuarentena.

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La comisionada de Salud Mental del Ministerio, Belén González, contactó este sábado con los pasajeros para evaluar su situación emocional y ofrecer apoyo psicológico continuado. Según explican desde Sanidad, el protocolo diseñado en coordinación con el Gómez Ulla busca garantizar no solo la atención médica de los afectados, sino también reducir el impacto emocional derivado de una experiencia especialmente traumática.

La ministra de Sanidad, Mónica García, reconoció que los pasajeros “están sufriendo un proceso de estrés” y defendió la importancia de proporcionar información clara, comunicación constante con sus familiares y acceso inmediato a recursos de salud mental. Las autoridades consideran que estos factores son esenciales para minimizar las secuelas psicológicas de una situación que todavía mantiene numerosas incógnitas abiertas, entre ellas el origen exacto de los contagios.