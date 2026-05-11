El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se mantiene en su fuego cruzado con el Ejecutivo central.

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se mantiene en su fuego cruzado con el Ejecutivo central y lo señala por querer ''ridiculizar y llevar a la anécdota y al meme'' su postura en contra de la llegada del crucero del hantavirus a Tenerife. Además, ha anunciado que este lunes el Consejo de Gobierno valorará la posibilidad de recurrir las decisiones tomadas por el Gobierno de España, todas ellas avaladas por la Justicia. El secretario de Estado ya le ha tachado de ignorante y los memes sobre los ratones colonizadores de Canarias han inundado las redes.

Clavijo intentó frustrar in extremis la llegada del MV Hondius. Con argumentos de inteligencia artificial, el presidente autonómico trató de justificar ante el Ministerio de Sanidad que el fondeo del crucero en el muelle de Granadilla suponía un riesgo para las islas porque las ratas son ''excelentes nadadoras''.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comparecerá el próximo miércoles ante el Pleno del Parlamento, a petición propia, para abordar la gestión del brote de hantavirus en Tenerife y el conflicto institucional con el Gobierno central. Clavijo no ha acudido al operativo de evacuación organizado en el puerto industrial de Granadilla y no autorizó en la noche del pasado sábado que el crucero 'MV Hondius' fuera fondeado, acción que finalmente fue impuesta por Marina Mercante.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Clavijo ha insistido en que su teoría no era descabellada: ''En la circular de Interior, ellos reconocen que el hantavirus se transmite por los roedores, por orina, heces o saliva. Nosotros lo analizamos. En la nota del secretario de Estado dice que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio, pero no lo descarta. No es esperable y la posibilidad es remota, pero no se descarta''.

El presidente de Canarias insiste en que la estancia del buque en Tenerife implicaba riesgos ''para la sanidad canaria''. ''Podía pasar cualquier cosa. Un mareo, un infarto, una caída... Tú imagínate si se produce algo en el buque, cómo lo sacas y lo llevas a una sala de urgencia del Servicio Canario de Salud...'', ha destacado en la entrevista.

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Informativos Telecinco ha hablado con varios expertos que nos aclaran cualquier duda sobre el desembarco de los ratones.

Los expertos explican ese 'malentendido' con la IA. Hay roedores que se mueven por el agua con facilidad, pero no la especie concreta que transmite este virus. David Galicia, profesor de Biología de la universidad de Navarra destaca que "es una especie terrestre, de matorral, no es acuática.

El informe de Sanidad destallaba que el ratón colilargo es transmisor. Vive en zonas alejadas de puertos. Y de haber llegado al barco no podría haber alcanzado la costa canaria nadando. (No es un roedor con capacidad de desplazarse nadando). Añadía además que no se han encontrado ratas en la inspección al crucero (la no existencia de algún tipo de roedor).