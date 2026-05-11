La Comunidad de Madrid ha compartido en su cuenta de la red social X, una guía para informar a la población sobre el hantavirus

Alfredo Corell, inmunólogo de la Universidad de Sevilla, explica cómo actúa el hantavirus: "Infecta muy poco, pero cuando infecta es muy letal"

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Ante un momento en el que se vive una crisis sanitaria por el brote de hantavirus declarado en el crucero MV Hondius, la Comunidad de Madrid ha compartido en su cuenta de la red social X, una guía con carácter divulgativo para la población relacionada con esta infección. En ella se pretende dar a conocer la manera en la que el virus se transmite, los síntomas y maneras de prevenirla.

En esta publicación, han explicado que los hantavirus "son una familia de virus transmitidos por roedores", entre los que se pueden distinguir dos grandes grupos: los hantavirus del "viejo mundo" y los del "nuevo mundo". En este segundo grupo se encuentra el Andes, el tipo de hantavirus detectado en algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, tres de ellos fallecidos.

Más casos en entornos rurales

Aunque este virus se puede alojar en distintos animales, "solo los roedores pueden transmitir la enfermedad a los humanos", se indica en esta guía. "En los roedores salvajes la infección es persistente y pueden albergar el virus sin enfermar", añaden.

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El hantavirus se transmite a las personas cuando estas respiran aire contaminado con virus procedente de las heces y orina de roedores infectados. En concreto, esta exposición suele ocurrir "al respirar aire contaminado con virus durante actividades como la limpieza de edificios con infestaciones de roedores, en zonas poco ventiladas, aunque también puede ocurrir durante actividades rutinarias en áreas con alta infestación".

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La mayoría de los casos de hantavirus en humanos se han dado, por lo general, en entornos rurales como bosques, campos y granjas, mucho más ligados a los focos de infección. Con menor frecuencia, el virus también se puede transmitir a través de las mordeduras de roedores infectados.

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A ello hay que sumar la peculiaridad de la cepa específica del hantavirus de los Andes, que "tiene la capacidad de transmitirse entre humanos en casos de contacto estrecho y prolongado". En este sentido, "se han documentado casos esporádicos de transmisión por contacto estrecho de persona a persona en el sur y centro de Argentina y en Chile" causados por el virus Andes.

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Evitar el contagio

La mejor manera de evitar los contagios por hantavirus, es no tener contacto con heces, saliva y orina de roedores, minimizando de esta forma una posible exposición a polvo contaminado con el virus. Por ello, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la ciudadanía recomienda algunas precauciones, en caso de viajar a zonas rurales donde el virus es endémico.

En primer lugar, se ha recomendado acampar en lugares soleados, abiertos y limpios, y evitar hacerlo cerca de acumulación de leña o estiércol, donde podría haber roedores. Además de esto, se advierte del peligro que podría haber al utilizar cabañas abandonadas.

Eliminar la basura en recipientes cerrados y evitar entrar en recintos no habitados también se recomienda, informando de la importancia de ventilar previamente el lugar una hora antes como mínimo utilizando mascarilla y guantes.

Como punto fundamental, se debe evitar el contacto con roedores salvajes en general y no tocar roedores, vivos o muertos.

Síntomas del hantavirus

Los síntomas del hantavirus dependen de la cepa que cause la enfermedad, así como de factores individuales, aunque suelen ser "similares a una gripe".

Una persona infectada con hantavirus puede sentir síntomas como: fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, dolor abdominal y dolor de espalda.

La duración de estos síntomas puede durar de tres a siete días, aunque el periodo de incubación de la enfermad va de los 10 días a las seis semanas.