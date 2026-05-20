David Cacho 20 MAY 2026 - 16:43h.

Petróleos de Venezuela y el Programa de Alimentos son el agujero negro con el que el chavismo se habría lucrado estos años.

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La investigación en la que se ha imputado de Zapatero tiene ramificaciones internacionales. La primera y más importante: Venezuela. El caso nace con el rescate a una compañía aérea de capital venezolano pero, según el auto, habría conexiones con el gobierno de China y también con Dubai, interesados en el petróleo de Venezuela y con la intermediación de Zapatero. Estados Unidos también entra en juego porque allí ya se juzga el caso Plus UItra.

Hace solo cuatro días, el gobierno de Delcy Rodríguez -por orden de Estados Unidos- entregó a Alex Saab, uno de los hombres fuertes del chavismo, para que sea juzgado en Miami. Saab, implicado en casos de corrupción del programa de alimentos venezolano, recibió una transferencia de más de medio millón de dólares de Plus Ultra tras el rescate de la aerolínea por el gobierno español. Lo dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala el mismo "modus operandi" para Saab que el que señala el juez de la Audiencia Nacional para Zapatero: una compleja red financiera con el objetivo de lavar el dinero de comisiones.

De los 53 millones del rescate a Plus Ultra una parte habría ido a Saab, otra a Zapatero y otra a Petróleos de Venezuela, con el que la aerolínea tenía una deuda de varios millones. Los tres venezolanos que controlaban la empresa utilizaban en Caracas un triángulo de contactos al más alto nivel que incluía a la esposa de Maduro, Cilia Flores; a la vicepresidenta entonces, Delcy Rodríguez y a Alex Saab.

Petróleos de Venezuela y el Programa de Alimentos eran el agujero negro con el que el chavismo se habría lucrado, no solo a través de Plus Ultra, sino también con movimientos de fondos y estructuras societarias que conectarían España, Venezuela, China y Dubái, con la intermediación entre otros -según el auto de la Audiencia- de José Luis Rodríguez Zapatero