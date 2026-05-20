Zapatero firmó el indultó de Miguel Ángel Calama, directivo de Banesto y hermano del juez instructor que ha imputado al expresidente socialista

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José Luis Rodríguez Zapatero y el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ahora le imputa no son desconocidos. El ex presidente del Gobierno. cuando era jefe del Ejecutivo, indultó al hermano del magistrado, que estaba implicado en el conocido como caso Banesto.

Zapatero firmó el indulto de Miguel Ángel Calama, directivo de Banesto, que había sido inhabilitado por el Supremo por un delito de denuncia falsa contra unos acreedores, pero eso ocurrió hace 15 años. Ahora estamos en 2026 y las tornas han cambiado. El que tendrá que acudir a responder ante la justicia es el ex presidente socialista por los tres delitos que el juez de la Audiencia Nacional le imputa por supuesto blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.

Zapatero, que el era el presidente el Gobierno, aprobó el indulto a Miguel Ángel Calama, exdirectivo de Banesto (Grupo Santander) y hermano del juez de la Audiencia Nacional que ha citado a declarar al líder socialista como imputado. Sobre el hermano de Calama pesaba una condena confirmada por el Tribunal Supremo a tres meses de arresto e inhabilitación por un delito de denuncia falsa contra unos acreedores de la entidad.

Zapatero eliminó la inhabilitación de Miguel Ángel Calama hace 15 años

El indulto permitió conmutar la pena de arresto y eliminar la inhabilitación para mantener su trabajo en banca. Este incidente que cruzó los destinos de Zapatero y Calama no han influido en el magistrado de la Audiencia Nacional que como titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha levantado el secreto de sumario del duro auto que considera al expresidente del Gobierno el líder de una trama que canalizaba los beneficios obtenidos tanto en España como en paraísos fiscales.

Los cargos contra Zapatero se basan en una investigación de la Fiscalía anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que siguieron la pista del dinero del rescate concedido por el Gobierno de España a la aerolínea Plus Ultra y que esta podría haber utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

El próximo 2 de junio el exjefe del Ejecutivo tendrá que declarar en la Audiencia Nacional en calidad de imputado, ante José Luis Calama.