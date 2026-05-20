El juez cree que el presunto entramado que lideraría Rodríguez Zapatero intentó borrar el rastro del dinero

El juez José Luis Calama cree que la trama habría tratado de borrar el rastro del dinero a través de sociedades interpuestas

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Conforme van pasando las horas, la lectura del auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sobre la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama vinculada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, deja nuevos datos de por dónde va la investigación del caso.

Así, según Calama, la estructura de la que Zapatero sería su “líder” habría tratado de borrar el rastro del dinero. Los indicios recabados hasta ahora muestran que sociedades como Plus Ultra abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes.

Eliminar la palabra "comisión" de los contratos

Como consecuencia, se generaban contratos y facturas que otorgaban apariencia de legalidad a los pagos. Los fondos eran posteriormente redistribuidos hacia el entorno del expresidente del gobierno y su amigo Julio Martínez Martínez.

En una conversación entre dos directivos de Plus Ultra, hablan de que Zapatero y al que denominan despectivamente su lacayo, Julio Martínez, ya han diseñado una ‘finance boutique’, con ese objetivo.

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Se trataría del entramado para canalizar el presunto cobro de comisiones y que según señala el auto, un primer momento fue a través de una sociedad en Dubái. En esa conversación, los dos directivos hablan literalmente de que por ahí vendrá la mordida.

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Otro episodio que resalta al juez como una prueba clave del modus operandi de la trama es la instrucción expresa de Julio Martínez para que se elimine el término comisión de los contratos de consultoría para camuflar los pagos bajo otras etiquetas como servicios de asesoramiento.