Ábalos y Koldo, la primera vía de los dueños de Plus Ultra para lograr el rescate: Jessica recibió dinero

De momento, desde el entorno tanto Ábalos como Koldo guardan silencio y se mantienen al margen.

Pedro Sánchez defiende la presunción de inocencia de Zapatero y el PP exige elecciones anticipadas

Compartir







En las más de 80 páginas del auto también aparecen Ábalos y Koldo García. Primero, por un pago de los investigados de 2.000 euros, a Jéssica Rodríguez, la que fuera pareja del exministro. Pero también porque la supuesta trama trató de contactar con ellos como una vía alternativa a Zapatero para conseguir el rescate.

El nombre de la expareja del también exdirigente socialista aparece en la resolución en la que el juez ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al situarle como el "núcleo decisor y estratégico" de una presunta red de tráfico de influencias para canalizar las ayudas públicas a la citada aerolínea.

PUEDE INTERESARTE El juez cree que el presunto entramado que lideraría Rodríguez Zapatero intentó borrar el rastro del dinero

En el auto del juez aparecen mencionados José Luis Ábalos y Koldo García, que ingresaron en prisión a finales de noviembre del año pasado. El magistrado describe cómo los directivos de Plus Ultra intentaron conseguir los 53 millones del rescate a través de Ábalos y Koldo.

Calama comienza su auto con las gestiones llevadas a cabo desde 2020 por investigados para que Plus Ultra consiguiese una ayuda pública y la voluntad de establecer para ello contactos "a nivel político", entre otros con Ábalos y Zapatero.

PUEDE INTERESARTE El juez cree que el entorno de Rodríguez Zapatero logró ingresos de cerca de dos millones de euros a través de la trama investigada

Entre las conversaciones que aporta, el juez incluye una entre dos investigados, el empresario Felipe Baca y un abogado, Palomero, de 31 de diciembre de 2020, en el que el primero le encarga "la "realización de dos pagos" a dos mujeres, una de ellas Jéssica Rodríguez, por 2.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Le remitió para ello la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre de "Jess" con un número español, en referencia a Jéssica Rodríguez, "conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos", añade el juez.

El magistrado apunta además que esta entrega "se dilató en el tiempo debido al temporal Filomena", siendo realizada en enero, si bien no explica en concepto de qué.

De momento, desde el entorno tanto Ábalos como Koldo guardan silencio y se mantienen al margen.