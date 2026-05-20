El juez de la Audiencia Nacional sitúa a el expresidente del Gobierno como "líder" de una trama de "tráfico de influencias" o un posible delito de blanqueo de capitales

Así defendió Zapatero su inocencia en la Comisión de Investigación: “No he cobrado ninguna comisión. Sé lo que buscan, pero ganaré”

Compartir







El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha cifrado en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno, en el que incluye la empresa de sus dos hijas, en el marco de una presunta trama de tráfico de influencias en torno a Plus Ultra.

El magistrado desgrana en el auto de imputación de Zapatero -citado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional- las claves de una investigación en torno a una presunta estructura de tráfico de influencias, cuyo "líder" sería el expresidente, pero en la que también ve un patrón de un posible delito de blanqueo de capitales.

Calama apunta a la "existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)", cuyo objetivo es "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Una influencia dirigida presuntamente a que se aprobase el préstamo público de 53 millones de euros a la aerolínea en el marco del Fondo de Solvencia.

Y al hablar de los presuntos beneficios, el juez cuantifica una cifra de 1,9 millones de euros, repartidos entre diferentes empresas.

Explica, por ejemplo, que Análisis Relevante -propiedad del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y cliente de Plus Ultra- "habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav", la empresa de sus hijas, "de modo que la mayor parte de los fondos recibidos" por la primera mercantil y "procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa" terminaron "en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Relata asimismo que "el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav", y que las "sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav".

Unos beneficios económicos, dice el juez, que habrían sido así canalizados hacia Zapatero y su entorno más próximo en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según informa el diario El País, el juez señala el uso de sociedades instrumentales, entre ellas Caletón Consultores y Summer Wind, ambas con actividad vinculada al sector aéreo y consideradas clientes de firmas controladas por Martínez. Estas compañías también habrían recibido fondos de Plus Ultra, lo que lleva al magistrado a inferir que actuaron como interpuestas para ocultar el origen del dinero.

La investigación detalla una cadena de pagos: Plus Ultra abonaba comisiones a Caletón, que después derivaba parte de esos fondos hacia sociedades de Martínez sin justificación económica clara o mediante contratos con “elementos atípicos”. El análisis de dispositivos intervenidos revela una facturación creada expresamente para cubrir movimientos financieros difíciles de explicar.

En la operativa diaria, el juez sitúa en un tercer nivel a María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, y a Cristóbal Cano Quiles, mano derecha de Martínez, ambos en contacto constante.

Por su parte Thinking Heads indicó en un comunicado que su relación con Rodríguez Zapatero ha estado vigente desde 2014, "vinculada a servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales, al igual que otras relaciones similares establecidas con más de 40 ex primeros ministros y expresidentes de España, Europa y Latinoamérica desde 2003, año de la constitución de la empresa".

El contacto de Plus Ultra con Zapatero no fue casual

El contacto de Plus Ultra con el entorno del expresidente "no fue casual", señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura.

En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita a España.

Siguiendo instrucciones de Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones USD en cinco años.

Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1 % del préstamo (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.

La presunta trama de Plus Ultra veía a Zapatero como su "pana" en el rescate

Otro de los elementos indiciarios incluidos en el auto del juez José Luis Calama son los mensajes de varios miembros de la trama intercambiados entre ellos y que hacían referencia a Rodríguez Zapatero.

Entre las conversaciones, el magistrado expone que la red logró concertar una reunión en el Ministerio de Transportes --entonces encabezado por Ábalos-- en julio de 2020, "a la que asisten altos cargos del Ministerio y directivos de Plus Ultra".

Y añade que, tras la misma, los investigados relataron que fueron recibidos por "altas recomendaciones" y que el papel de Transportes sería "hablar bien de las compañías". Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, escribió: "Nuestro pana Zapatero detrás".

En otros mensajes, a los pocos días de declararse el estado de alarma por la pandemia en marzo de 2020, manifestó a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, posibles vías para obtener influencia de cara al rescate. Según el juez, Reyes entendía que "una crisis equivale a una oportunidad" y su interlocutor consideraba que "el fin justifica los medios", asegurando literalmente: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

Ya en abril, Reyes comunicó a Martínez haber conseguido "puente con ZP" a través supuestamente del político venezolano Ramón Gordils y el presidente de la aerolínea reiteró la idea de pagar.

Calama indica que, a finales de ese mes, Reyes transmitió a Gordils que el presidente de Plus Ultra había hablado 11 minutos con Zapatero y "le explicó todo": "Luego cuando tú puedas, le preguntas", a lo que el otro contestó: "Tranquilo... Ya nos enteraremos".

En septiembre, el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, mandó un audio a Reyes en el que indicaba que el rescate se encontraba parado por la escasez de personal de la SEPI y le transmitió su intención de llamar a Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero también imputado y al que llegó a calificar como "lacayo" del expresidente.

El presidente de Plus Ultra le dijo a Reyes que se vería con Martínez Martínez y que lo iba presionar para que él o Zapatero hablaran con la SEPI y se comprometieran a que la ayuda se concedería con seguridad. Reyes respondió que necesitaban "ese empujón".

El contacto con Ábalos y Koldo

Los mensajes apuntan que, una vez declarado el estado de alarma, Reyes requirió a una persona, identificada en la resolución del juez como "Palomero", que le indicara "dónde tocar puertas" a "nivel político" para sus fines. "Tocamos a Ábalos", respondió Palomero.

Y después de una reunión con varios directivos de la aerolínea, Palomero escribió a Reyes y le dijo que iba "a reunirse con su contacto, al que denomina el amigo", en referencia a Koldo García, el entonces asesor de Ábalos, "para exponerle detalladamente la situación", de acuerdo con el auto.

A ello añade que Martínez Sola manifestó a Reyes que había recibido una llamada de la secretaria del entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, emplazándoles a la reunión de julio, en la que habría participado Saura, según los mensajes.

Calama también señala que, el 31 de diciembre de 2020, el empresario imputado en la causa Felipe Baca encargó a Palomero "la realización de dos pagos": uno por un importe de 3.000 euros a "Alejandra", a un teléfono con prefijo venezolano, y otro de 2.000 euros a "Jessica", con un número de teléfono español. El juez puntualiza que su titular es "Jessica Rodríguez", expareja de Ábalos.

Además, subraya que Martínez Martínez eliminó "de manera sistemática" algunos de los mensajes que escribió a Zapatero, unas comunicaciones que constan porque Martínez --sostiene-- las habría reenviado a otras personas, como a empresarios venezolanos.

"Presidente, le reporto las novedades", "presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto" o "estamos totalmente de acuerdo, presidente", son algunos de los mensajes que el amigo del expresidente habría enviado, explica el magistrado, que también incorpora una comunicación que un empresario venezolano atribuye a Zapatero: "Me alegro de esa relación con Delcy".

El contenido de los mensajes, "independientemente de las referencias de 'Presidente', trasciende de lo meramente empresarial, ya que refleja la reseña de acuerdos, decisiones y compromisos de responsabilidad", agrega el juez.

Igualmente, recoge que se ha intervenido una carta que Roselli habría escrito a un dirigente del Banco de Santander en la que "se indica que por instrucciones de Zapatero solicitan su ayuda para la obtención de un crédito ICO para Plus Ultra".