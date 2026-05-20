Illa condena el trato de Ben Gvir a los detenidos de la flotilla y estudia medidas con el Gobierno

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado el trato del ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir increpando a los activistas de la flotilla a Gaza detenidos por Israel, entre los que hay españoles, y ha afirmado que están en contacto con el ministerio de Exteriores para tomar "las medidas adecuadas al respecto".

"Condeno rotundamente el comportamiento del ministro de Israel Ben Gvir. Es inaceptable que el gobierno israelí vulnere los derechos y la dignidad de los integrantes de la Flotilla, algunos de ellos catalanes", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este miércoles.

En la misión humanitaria a Gaza de la Global Sumud Flotilla hay 18 miembros catalanes, entre los cuales la exalcaldesa de Montcada i Reixac, en Barcelona y miembro de la dirección de los Comuns, Laura Campos, y un miembro de los Bombers de la Generalitat.

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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha publicado este miércoles un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla que pretendía llegar a la Franja de Gaza.

"Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", ha dicho Ben Gvir en un mensaje en redes sociales junto al citado vídeo, que arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó 'Palestina libre' a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos.