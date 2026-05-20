El auto de la jueza sostiene que Jonathan Andic planificó el presunto homicidio de su padre porque estuvo tres veces en una semana en la montaña de Montserrat

La jueza sostiene que el camino por el que transitaban Jonathan Andic y su padre "no presenta una exposición de caída, excepto el punto concreto donde se producen los hechos"

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BarcelonaJonathan Andic, hijo del fundador de Mango, se encuentra en libertad tras pagar la fianza de un millón de euros que decretó la jueza durante la jornada de este martes 19 de mayo. La juez quiere demostrar que la muerte de su padre fue un homicidio y no accidental. En el auto al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco', la magistrada se basa en varios indicios pero, sobre todo, en una prueba que considera fundamental: la huella que dejó el cuerpo al resbalar.

Además, la jueza destaca en el auto de prisión provisional las contradicciones de las tres declaraciones que ha prestado Jonathan Andic sobre cómo sucedieron los hechos ese 14 de diciembre de 2024.

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Los simulacros de los Mossos sólo contemplan la posibilidad de que Isak Andic fuese empujado de forma deliberada

La magistrado considera que Jonathan Andic planificó el presunto homicidio porque estuvo tres veces antes en la misma semana en la montaña de Montserrat, algo que se supo por la localización del vehículo y no por él.

Además, la huella que se encontró en el lugar de la caída descarta un resbalón accidental. Los simulacros que han hecho los Mossos sólo contemplan la posibilidad de que Isak Andic fuera empujado de forma deliberada. Las lesiones que se reflejan en la autopsia también desechan prácticamente el accidente.

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Otro indicio que considera la jueza clave en esta caso son las dos versiones diferentes que dio Jonathan Andic a los servicios de Emergencia cuando llamó pidiendo ayuda. Tres meses después de la muerte de su padre, Jonathan Andic cambió de móvil y borró el contenido del antiguo, coincidiendo con la reapertura del expediente judicial.

"La obsesión" de Jonathan Andic por el dinero, según la jueza

La jueza se refiere a la mala relación padre hijo agravada por la obsesión de Jonathan por el dinero, que vio peligrar cuando su padre quiso cambiar el testamento. El padre, en un intento de reconciliación, aceptó la excursión a solas con su hijo por la montaña.

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Sobre la relación personal con su padre, la jueza considera que, gracias a la corroboración de diversos testigos, en 2015 sí que se produjo una crisis a nivel profesional, personal y familiar, sobre todo con su padre, que apartó a Jonathan de la empresa para volver a dirigirla él mismo. A pesar de que el investigado por el presunto homicidio declaró no tenía desavenencias con su progenitor, el análisis de los mensajes de WhatsApp demuestran lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación "la obsesión" del hijo por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que su padre se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con él.

A mediados de 2024, Jonathan fue conocedor de que su padre tenía intención de cambiar el testamento creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas, y en ese momento se produjo un cambio notable en su comportamiento, ya que pretendió reconciliarse y reconoció que su actitud con el dinero no era la correcta. En este sentido, y en un intento de reconciliarse con su hijo, Andic aceptó la excursión que su hijo le propuso para hablar los dos solos.

Las lesiones descartan "que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo", según la jueza

Por último, la jueza concluye el auto con este resumen de afirmaciones sobre el acusado: "La mala relación del hijo con el padre; la existencia de un posible móvil económico con la creación de la fundación; una planificación y estudio previo del lugar de los hechos; un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída; las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad".

Y añade: "Las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo; la obsesión del investigado por el dinero; la manipulación emocional sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos; haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre; encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida".