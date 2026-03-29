Feijóo se ha defendido frente a las críticas que le tachan de hacer una oposición más "agresiva" en los últimos años

Pedro Sánchez reivindica ante la militancia el 'No a la guerra': "Estamos aquí para defender la paz, para proteger a la gente"

Compartir







El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró este domingo que "en la calle" le tildan de ser "demasiado blando" como líder de la oposición.

En una entrevista este domingo con La Vanguardia en la que repasó sus cuatro años al frente del Partido Popular, Feijóo se defendió frente a las críticas que le tachan de hacer una oposición más "agresiva" en los últimos años pese a comenzar asegurando que "no venía a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganarlo".

"La frase 'no he venido a insultar, he venido a ganarle' la he cumplido. En estas doce elecciones Sánchez no ganó ninguna. Ganaron el PNV y el PSC. No el PSOE", aseguró.

"Si usted me acompaña por la calle le aseguro que el 80% de la gente que me para me dice que soy demasiado blando", afirmó Feijóo.

"He hecho todo el ciclo de elecciones. He estado en todas las provincias de España. Y cuando me subo en el AVE, en un avión, me ven en una estación, le aseguro que es así, la gente me pide dureza", añadió.

El líder del Partido Popular, también confesó estar "especialmente satisfecho" de no entrar en la "provocación" del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al que definió como "conflictivo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Sánchez es un personaje muy conflictivo", aseguró Feijóo enumerando conflictos con "su partido", "su gobierno", "las Cortes", donde asegura que "no comparece", y con "jueces" y "medios de comunicación" a los que "menosprecia".

"Tiene conflictos con América del Norte, con países de América del Sur, tiene conflicto en el Magreb, tiene conflicto en Oriente Medio, tiene conflicto en la OTAN, tiene conflicto en la UE. En fin, yo creo que nunca hemos tenido un presidente tan conflictivo", aseguró.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Elecciones autonómicas

Núñez Feijoó analizó también los resultados en el reciente ciclo de elecciones autonómicas y la posibilidad de llegar a acuerdos de gobierno con Vox en Extremadura.

"Creo honradamente que Vox está alto, pero si fuera a costa del PP porque nosotros bajásemos, tendríamos un problema. Pero es que Vox está alto porque es capaz de robar votos a la abstención y al PSOE" aseguró.

Respecto a las elecciones extremeñas, subrayó el "cambio sociológico" que supone que el "62% de los votos fueran para PP y Vox" en "la comunidad autónoma más socialista de España", además de la posibilidad de un pacto con el partido de Santiago Abascal.

"Yo creo que los votantes de Vox quiere el pacto con el PP", afirmó Feijóo para añadir: "Es curioso porque hay muchos más votantes en Vox que quieren un pacto de gobierno PP-Vox que votantes del PP que quieren el pacto de gobierno Vox-PP".

"Espero que cada partido no defraude a sus electores. Desde luego, nosotros hemos aceptado el resultado de las urnas. Nosotros queremos estabilidad en los gobiernos, este es nuestro marco de negociación y queremos que haya un acuerdo de gobierno y un pacto de gobierno con Vox", comentó.