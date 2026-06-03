En concreto, la UDEF se incautó de relojes, collares, pulseras y otros efectos

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', ha solicitado una tasación de las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero, en el marco del registro practicado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En una providencia recogida por Europa Press, Calama ordena el análisis para "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hace sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque "otros datos analíticos de interés", agrega.

Esta prueba la realizará una joyería "previa prestación de juramento o promesa" documentada por la UDEF

"Con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia", añade. Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".

Este registro, realizado el pasado 19 de mayo, tuvo lugar tras la imputación del expresidente al apreciar el juez que sería el líder de una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea española Plus Ultra durante la pandemia.