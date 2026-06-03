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El auto del caso Leire Díez saca a la luz las maniobras contra el fiscal José Grinda aprovechando un vieja denuncia por pederastia

Los esfuerzos de Leire Díez por recuperar una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda por un presunto caso de pederastia
El fiscal José Grinda atiende a los medios en los Juzgados de Plaza de Castilla, Madrid. Imagen: Europa Press / Vídeo: Informativos Telecinco
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El sumario de la investigación del caso Leire Díez detalla las presuntas maniobras destinadas a sacar a la luz un posible caso de pederastia vinculado al fiscal José Grinda, una operación que el propio afectado denunció desde el primer momento ante los tribunales.

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Una denuncia contra el fiscal Grinda

Según la documentación judicial, estas actuaciones habrían comenzado el 24 de abril de 2024, coincidiendo con la reclusión de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Ese mismo día, en la sede del PSOE, Leire Díez y Santos Cerdán recibieron a una joven que, años atrás y siendo aún menor de edad, había denunciado por pederastia al fiscal Grinda. La joven llegó desde Jaén acompañada por dos supuestos abogados que se habrían ofrecido a ayudarla a reabrir el caso de forma desinteresada.

El sumario recoge que Díez, considerada una de las “fontaneras” del PSOE, trasladó a la joven, a través de mensajes, su intención de “ir a por el fiscal” para que el asunto saliera a la luz, mencionando incluso la existencia de un vídeo comprometido. Los intercambios posteriores entre ambas, según la investigación, mostrarían gestiones realizadas desde Ferraz para facilitar un empleo a la denunciante.

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El encargado de esas gestiones habría sido Juan Francisco Serrano, a quien el presidente dedicó un gesto público de apoyo en la Ejecutiva Socialista del lunes y posteriormente destacó en sus redes sociales.

El sumario también apunta a otras maniobras dirigidas contra Grinda. Entre ellas, un intento de soborno a través de un periodista para obtener información sensible sobre su superior, Alejandro Luzón, y sobre las causas que investigaba. El fiscal Grinda denunció todas estas actuaciones ante la Justicia.

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