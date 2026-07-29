El incendio de la sierra oeste de Madrid se mantiene sin reproducciones durante toda la noche
El dato para gestionar el monte y evitar incendios: un millón de hectáreas tienen que ser vigiladas
Después de días de lucha contra las llamas, miles de desalojados han podido pasar la noche en sus casas tras mejorar la evolución de los incendios. Los evacuados vuelven después de mucha angustia. Después de la pesadilla, miles de vecinos han dormido en sus hogares. El fuego ha dado un respiro y ha permitido que poblaciones de Madrid y Ávila dejen de estar evacuadas. También se han levantado algunos confinamientos.
Entre las autoridades ya se respira optimismo ante la evolución favorable de los incendios. Todavía no han sido estabilizados, pero esta madrugada se ha avanzado gracias a la bajada de temperaturas y a la humedad. El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias.
Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. Durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la Jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región.
Introducen en un depósito de agua un vehículo incendiado en Mallorca para evitar que el fuego se reavive
Efectivos de los parques de bomberos de Artà y Manacor han intervenido durante la madrugada de este miércoles en el incendio de un vehículo en Betlem (Mallorca), que ha sido finalmente introducido en un depósito de agua para evitar que el fuego pudiera reactivarse. Según han informado fuentes de los Bomberos del Consell de Mallorca, la actuación comenzó sobre las 03.00 horas y, tras cerca de dos horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio.
Posteriormente, a las 06.00 horas, activaron un vehículo contenedor para introducir el coche en un depósito de agua, una medida empleada para mantener el vehículo sumergido y prevenir una posible reignición. Según han destacado, el incendio no ha causado heridos ni ha afectado a otros vehículos.
Los medios aéreos se incorporan ya al incendio de Vall d'Uixó tras una noche productiva
Los medios aéreos se han incorporado ya a primera hora de este miércoles a las labores de extinción del incendio forestal que avanza aún sin control en la Vall d'Uixó (Castellón), según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que destaca los avances productivos que han logrado los medios terrestres durante la noche.
En estos momentos se trabaja en todo el perímetro, unos 75,5 kilómetros, del incendio que arrasa ya, desde el pasado sábado, unas 10.000 hectáreas y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas de una quincena de municipios del interior de Castellón, en el entorno del parque natural de la Sierra de Espadán.
Estabilizado un incendio en Taboada, Lugo, tras quemar unas 20 hectáreas
La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por estabilizado un incendio forestal que comenzó este martes por la tarde en el municipio de Taboada, en la zona sur de la provincia de Lugo, que ha afectado a una superficie aproximada de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales.
El fuego comenzó a las 16:44 horas de ayer en la parroquia de Ínsua y, después del despliegue de medios realizado, quedó estabilizado en torno a las 22:26 horas. Para los trabajos de extinción han sido movilizados hasta el momento 5 técnicos, 10 agentes, 22 brigadas, 14 motobombas y 3 excavadoras, medios que combatieron el fuego en tierra.
Quinto día del incendio de la Vall d'Uixó: puntos calientes menos intensos y extensos que días pasados
El incendio registrado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó registra en su quinto día desde que se originó --el pasado sábado-- puntos calientes menos intensos y extensos que jornadas anteriores. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el satélite Meteosat, con el producto Fire Temperatura, ha detectado estos puntos menos calientes --esta mañana-- en la Sierra de Espadán, en la zona de Artana y en la zona de l'Alcúdia de Veo.
Las carreteras cortadas en Castellón
En Castellón siguen intransitables ocho carreteras: la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo, la CV-219 en Eslida, la CV-223 en Nules, así como la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.
Las carreteras cortadas en Toledo por los incendios forestales
En la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha), la situación se mantiene estable tras haberse rebajado a nivel 2 la emergencia del incendio, aunque continúan cortadas al tráfico en ambos sentidos la CM-5006 y la CM-5053 a la altura de La Iglesuela del Tiétar.
Las carreteras cortadas en Ávila
Los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España mantienen cortadas un total de 29 carreteras en las provincias de Ávila (14), Castellón (8), Madrid (5) y Toledo (2), según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico actualizados a las 8:00 horas de este miércoles.
Mientras, la afectación por los incendios es carreteras de Ávila es aún notable, con 14 vías cortadas: la AV-502, la AV-503, la AV-504, la AV-512 y la AV-562 en el entorno de Cebreros y San Bartolomé de Pinares. Siguen cerradas la AV-561 en El Hoyo de Pinares; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-310 en Hoyo de la Guija; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras.
Las carreteras cortadas en Madrid por los incendios forestales
Los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España mantienen cortadas un total de 29 carreteras en las provincias de Ávila (14), Castellón (8), Madrid (5) y Toledo (2), según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico actualizados a las 8:00 horas de este miércoles.
De las 17 vías cortadas inicialmente en Madrid, este miércoles solo permanecen cerradas al tráfico cinco: la M-512 entre Robledondo y Robledo de Chavela; la M-521 entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela; la M-537 en Robledo de Chavela; la M-539 en dirección a El Quexigal y la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid. Carreteras principales como la M-501 o la M-507 ya han recuperado la circulación.
Los incendios mantienen cortadas 29 carreteras en España
Los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España mantienen cortadas un total de 29 carreteras en las provincias de Ávila (14), Castellón (8), Madrid (5) y Toledo (2), según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico actualizados a las 8:00 horas de este miércoles. La cifra se ha reducido considerablemente tras el avance de la desescalada en la Comunidad de Madrid, donde se ha restablecido la circulación en una docena de vías.
Constituida una plataforma para coordinar la recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio
Representantes de ayuntamientos, titulares de cotos de caza, agricultores, ganaderos, apicultores y otros sectores afectados por el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara y la Sierra de Aragoncillo han constituido la Plataforma de Afectados por el Incendio de la Sierra Norte y Sierra de Aragoncillo, con el objetivo de coordinar la recuperación del territorio y canalizar las reclamaciones ante las administraciones públicas.
La plataforma ha quedado constituida durante una reunión celebrada en Cogolludo y convocada por la Asociación de Titulares de Cotos de Caza de Guadalajara (Atica), en la que los asistentes han coincidido en la necesidad de unir esfuerzos para impulsar la recuperación económica, ambiental y social de las comarcas afectadas por el fuego.
La Comunidad de Madrid reabre más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios de la sierra oeste
La Comunidad de Madrid ha reabierto este miércoles más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios forestales de la sierra oeste, según ha informado el gobierno regional en la última actualización de datos.
Asimismo, de las 13 carreteras afectadas, siete ya no presentan incidencias activas y otras dos mantienen únicamente cortes parciales o limitaciones en alguno de sus tramos. En concreto, la M-501, la M-510, la M-855 y la M-533 permanecen abiertas al tráfico, mientras que la M-531, la M-540 y la M-541 ya no presentan incidencias activas.
La cuarta ola de calor arranca con avisos en toda España salvo Asturias, Murcia y Baleares
La cuarta ola de calor del verano comienza este miércoles con avisos amarillos o naranjas en toda España, salvo Asturias, la Región de Murcia y Baleares, por temperaturas máximas que alcanzarán los 41 grados y que puntualmente podrán llegar a los 42 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.
Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.
Un total de ocho carreteras de Madrid afectadas por el incendio recuperan total o parcialmente la circulación
La Comunidad de Madrid ha comenzado, con la M-507, la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por los incendios tras el comienzo de la desescalada de la emergencia y la recuperación de la seguridad en varias zonas afectadas con un total de seis carreteras ya que han recuperado total o parcialmente la circulación.
El Ejecutivo autonómico ha trasladado en un comunicado que tras la apertura de la M-507 --excepto entre los kilómetros 28 y 36, a la altura de la urbanización Encinar del Alberche-- se irán levantando restricciones en el resto de las carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste conforme las condiciones de seguridad lo permitan.
Entre ellas, se ha abierto al tráfico la M-501, la M-510; y la M-521, que ha sido abierta parcialmente, al permanecer cortado el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 29 en sentido ascendente. También, se ha reabierto en la M-533, excepto desde el punto kilométrico 0, a la altura de Peralejo en sentido ascendente, y la M-855, que está completamente abierta al tráfico. Por su parte, la M-531, la M-540 y la M-541 no presentan incidencias activas. Mientras tanto, la M-512 permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19; la M-537 entre los kilómetros 0 y 0,2; la M-539, entre los kilómetros 0 y 6.
Extinguido el incendio en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto
Efectivos del Plan Infoca han dado por extinguido la pasada medianoche el incendio forestal declarado a las 17.10 horas de este martes 28 de julio en el paraje Los Vuelos, en el municipio onubense de Lucena del Puerto. Se trata del segundo fuego registrado en apenas 24 horas en esta localidad del Condado de Huelva y del tercero que afecta a este mismo paraje en poco más de una semana.
Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, los equipos desplegados en la zona lograron controlar las llamas sobre las 21.00 horas pese a las altas temperaturas y al viento reinante y han conseguido extinguirlas definitivamente a las 00.00 de este miércoles. En las labores de extinción participaron 22 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba.
Disminuye la intensidad del fuego en el incendio forestal de la Comunidad de Madrid
Las mejores condiciones meteorológicas de la noche junto con los trabajos desarrollados por los efectivos han ayudado a disminuir la intensidad del fuego y a favorecer la estabilización del perímetro del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid, lo que contribuirá a su control definitivo.
Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, que no obstante advierte de que para este miércoles hay que ser cautos dada la magnitud del incendio, con alrededor de 250 kilómetros de perímetro, y el inicio de una nueva ola de calor.
El incendio de Vall d'Uixó avanza sin control y con rebrotes pero con menos confinamientos
El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este miércoles su quinta jornada de lucha contra un fuego que avanza aún sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas y que ayer sufrió varios rebrotes, aunque también permitió desconfinar parcialmente tres municipios.
Está previsto que a primera hora despeguen los medios aéreos para las labores de control y extinción, aunque las dos últimas jornadas no pudieron hacerlo hasta la tarde debido a las condiciones meteorológicas y la inversión térmica que impidió combatir las llamas y el humo desde el aire.
Más Madrid pide unidad de bomberos forestales "100% pública" y prevenir "el riego climático" para luchar contra el fuego
Más Madrid ha pedido una unidad de bomberos forestales "100% pública" que incorpore a los de Tragsa y que se enfoque la lucha contra el fuego desde la prevención del "riesgo climático".
Así lo ha trasladado la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha afirmado que a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, los "primeros incendios del verano" le pillan "con los deberes sin hacer, sin trabajos de prevención y con los bomberos forestales nuevamente condenados a la precariedad".
Estabilizado el nuevo incendio forestal en Boborás, Ourense
El incendio forestal que desde la noche del martes afecta al lugar de Salceda, en la parroquia de Cameixa, municipio ourensano de Boborás, ha quedado estabilizado en torno a la 1.00 de la madrugada de este miércoles, según informan a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Rural.
Este nuevo incendio forestal se declaró sobre las 23.00 horas del martes y supone el cuarto que se registra este verano en el ayuntamiento de Boborás. Trabajan en su extinción un agente, dos brigadas y dos motobombas.