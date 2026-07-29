El incendio de la sierra oeste de Madrid se mantiene sin reproducciones durante toda la noche

El dato para gestionar el monte y evitar incendios: un millón de hectáreas tienen que ser vigiladas

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Después de días de lucha contra las llamas, miles de desalojados han podido pasar la noche en sus casas tras mejorar la evolución de los incendios. Los evacuados vuelven después de mucha angustia. Después de la pesadilla, miles de vecinos han dormido en sus hogares. El fuego ha dado un respiro y ha permitido que poblaciones de Madrid y Ávila dejen de estar evacuadas. También se han levantado algunos confinamientos.

Entre las autoridades ya se respira optimismo ante la evolución favorable de los incendios. Todavía no han sido estabilizados, pero esta madrugada se ha avanzado gracias a la bajada de temperaturas y a la humedad. El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias.

Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. Durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la Jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región.