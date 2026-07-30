Muchos jóvenes marroquíes han creado el movimiento 'Haraga' para enseñar la ruta de nado hacia Ceuta

Última hora de la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta: Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua en la frontera

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Marruecos ha comenzado a aplicar algunos controles en carreteras y también en estaciones para tratar de frenar una avalancha que no parece ir a menos en el país. Según van pasando las horas y se acerca la noche, cientos de jóvenes se dirigían hacia la frontera de diferentes puntos para prepararse para la huida.

La periodista Soraya Aybar ha hecho ese viaje que muchos jóvenes hacen en tren desde Casablanca hasta Tánger y dice que en todos los vagones se respiraba una tensión absoluta provocada por las convocatorias que miles de ellos recibían a través de redes sociales para subir al tren que les llevaría hasta la frontera con Ceuta.

La tensión en Marruecos no deja de aumentar y las autoridades han empezado a usar cañones de agua y gas lacrimógeno para evitar que más personas se abalancen sobre la frontera. Los jóvenes que viajaban en ese tren camino a una larga travesía, lo hacían con todo equipado ya: aletas y trajes de neopreno para hacer más llevadero ese viaje acuático.

El movimiento 'Haraga'

Los jóvenes marroquíes han creado el movimiento 'Haraga'. Así es como se llaman los jóvenes que se deciden a cruzar la frontera por el mar y que se graban a ellos mismos como un gran triunfo incitando a muchos ellos a hacer lo mismo pese a saber que la situación en Ceuta está completamente desbordada y que, seguramente, sean de vueltos a sus hogares.

En esos contenidos de redes sociales, también publican un mapa de Google Maps en el que muestran la ruta de cómo nadar de la costa de Castillejos hasta Ceuta, junto a un contador de kilómetros que simula que la travesía no es tan dura como parece.

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Uno de esos usuarios, llamado 'Haraga el Gorba' ya acumula casi 30.000 seguidores y el significado que tiene en español es 'quemar', porque ellos se ven así mismos como los que queman fronteras y documentos, haciéndolos desaparecer, como si nunca hubiesen existido.

Como única documentación, lo que llevan es el traje de neopreno y unas aletas para intentar sobrevivir al viaje a nado que les espera para llegar hasta Ceuta. Pero el verdadero peligro es el que crean estos usuarios en redes sociales intentando hacer creer que no es para tanto, el hecho de lanzarse al mar para así intentar llegar a suelo español.