Ceuta y Melilla amanecen con la entrada de cientos de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles

La crisis migratoria de España con Marruecos se agrava ahora también con Melilla: saltos de la frontera, incursiones a nado e incidentes

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Ceuta / MelillaLas ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla han amanecido hoy con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a las ciudades autónomas a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.

El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves. El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.