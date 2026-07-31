Última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla: el hallazgo de otros cuatro cadáveres eleva a 19 la cifra de muertos
Ceuta y Melilla amanecen con la entrada de cientos de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles
La crisis migratoria de España con Marruecos se agrava ahora también con Melilla: saltos de la frontera, incursiones a nado e incidentes
Ceuta / MelillaLas ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla han amanecido hoy con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a las ciudades autónomas a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.
El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves. El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.
Ceuta cancela sus fiestas patronales por la emergencia migratoria
La Ciudad Autónoma ha suspendido la celebración de la Feria de Ceuta, que debía comenzar este sábado, como consecuencia de la situación de emergencia migratoria que atraviesa la ciudad tras la llegada de miles de personas durante los últimos días.
La decisión se ha comunicado este viernes mediante un comunicado institucional en el que el Gobierno local ha apelado a la responsabilidad, la prudencia y la seguridad para justificar la cancelación de las fiestas patronales.
Andalucía expresa "máxima preocupación" por la situación en Ceuta y pide al Gobierno que "reaccione"
El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado este viernes la "máxima preocupación" por la situación que se ha generado en Ceuta con la llegada masiva de migrantes y ha pedido al Gobierno central que "reaccione" y atienda a las peticiones de "emergencia" que le está haciendo la ciudad autónoma.
Le Pen acusa a España de "alentar la entrada masiva de migrantes" y pide reforzar controles en Francia
La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado este viernes al Gobierno de España de "alentar la entrada masiva de migrantes" en el territorio español y ha pedido reforzar los controles en Francia, unas palabras que llegan después de que miles de migrantes hayan accedido desde el jueves a la ciudad autónoma de Ceuta.
"Ante las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España, alentadas por el Gobierno español, Francia debe sin demora reforzar los controles en sus fronteras", ha aseverado la política francesa.
Se elevan a 19 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta
El hallazgo en las últimas horas de otros cuatro cadáveres en el entorno de la frontera de Ceuta con Marruecos ha elevado a 19 la cifra de fallecidos cuando pretendían entrar a nado por el paso fronterizo ceutí, aunque no se descarta que ese número pueda aumentar.
Fuentes policiales han confirmado a EFE que las 19 personas fallecidas se han encontrado en las inmediaciones del espigón fronterizo, por donde se produjo la entrada de miles de personas desde el país vecino.
Atrapadas cientos de personas de la Operación Paso del Estrecho tras el cierre de la frontera entre Melilla y Marruecos
La frontera entre Melilla y Marruecos, la de Beni Enzar, permanece cerrada en estos momentos, pasadas las 08.30 horas del viernes, como consecuencia del intento de entrada masiva registrado desde las 22.00 horas del jueves en distintos puntos del perímetro fronterizo de Melilla.
El operativo de seguridad afectó al principal paso entre España y Marruecos y coincidió con intentos de acceso por las zonas de Barrio Chino, Farhana y el Dique Sur. La Delegación del Gobierno confirmó el cierre del paso fronterizo, una medida adoptada mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trataban de controlar la situación.
Comienzan a retornar voluntariamente a Marruecos migrantes que entraron a Ceuta
Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo, según ha podido comprobar Europa Press. Los retornos comenzaron a producirse a última hora de la noche.
A su vez, continúan entrando migrantes a la ciudad autónoma, si bien la afluencia, que no ha aflojado durante la madrugada, se ha ido reduciendo a primera hora de esta mañana, mientras miles de jóvenes han deambulado por las calles del municipio ceutí.
El rey Felipe VI mantiene conversaciones con Sánchez y Vivas sobre la crisis migratoria en Ceuta
Felipe VI ha mantenido conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con los que ha analizado la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
Según ha informado este viernes la Casa Real, el rey se ha puesto en contacto con ambos presidentes para analizar la situación provocada por la llegada de miles de personas de forma irregular desde Marruecos.
La frontera de Melilla sigue cerrada y se acumulan cientos de coches del Paso del Estrecho
El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, sigue cerrado desde anoche, cuando quedó inoperativo por intentos de entrada de migrantes, mientras se acumulan cientos de vehículos y viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para pasar al país vecino.
Según ha podido comprobar EFE, sigue habiendo un importante trasiego de patrullas de la Guardia Civil en las inmediaciones del control fronterizo, algunas de ellas custodiando y abriendo camino a grandes camiones del Ejército que se dirigían hacia la valla.
Se registran enfrentamientos en el intento masivo de entrada de personas a Ceuta y Melilla
Cientos de personas han protagonizado en las primeras horas de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.
Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.
El Gobierno subraya que aplicará convenios migratorios con Marruecos para devolver a los migrantes que llegan a Ceuta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que España aplicará los convenios migratorios que ha firmado con países como Marruecos para "devolver" a las personas que han llegado de forma masiva en las últimas horas a Ceuta.
"Se va a establecer lógicamente lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal", ha afirmado en una entrevista en 'La Radio Canaria' en la que ha precisado que se tendrán "lógicamente" en cuenta los derechos, la humanidad y la "respuesta humanitaria" ante la llegada de estas personas.
El hallazgo de otros tres cadáveres eleva a 18 la cifra de muertos
El hallazgo en las últimas horas de otros tres cadáveres en el entorno de la frontera de Ceuta con Marruecos ha elevado a 18 la cifra de fallecidos cuando pretendían entrar a nado por el paso fronterizo ceutí, aunque no se descarta que ese número pueda aumentar. Fuentes policiales han confirmado a EFE que los 18 muertos se han encontrado en las inmediaciones del espigón fronterizo, por donde se produjo la entrada de miles de personas desde el país vecino.
El flujo de personas entrando sin control en Ceuta desde Marruecos continúa por la noche
Pedro Sánchez y Marlaska viajan a Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza a Ceuta este viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos
Interior y Marruecos acuerdan la devolución de los migrantes que han entrado a nado
Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y también para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.
La entrada de miles de migrantes a Ceuta
Los centros de acogida de Ceuta, desbordados
El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar. Los recursos del área de Menores están "colapsados" desde el miércoles, como informaron desde la Ciudad Autónoma. Han reabierto dos centros de acogida para hacer frente a la demanda, y trabajan para habilitar otros tantos.
Continúan entrando migrantes en Ceuta y en Melilla
Los migrantes siguen entrando, pero no de manera descontrolada, como durante toda la jornada del jueves. Las autoridades quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando.
Los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, caminan desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos.