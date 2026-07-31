Así puedes disfrutar de un viaje en ferrocarril en España: más barato de lo que crees

Nuevos operadores, billetes desde nueve euros en AVE, descuentos del 40% para viajeros habituales y tarifas especiales para mayores de 60 años que cuestan seis euros al año

Viajar en tren: 5 rutas históricas para disfrutar del paisaje sin conducir ni pasar calor

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El primer elemento que ha transformado el panorama ferroviario español es la competencia. Hasta hace pocos años, Renfe operaba en régimen de práctica exclusividad en la alta velocidad. Hoy, en las principales rutas de AVE, como Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia o Madrid-Sevilla, compiten también OUIGO, la filial española de la operadora francesa de bajo coste, e Iryo, el operador del grupo Trenitalia.

Esta competencia ha tenido un efecto directo y visible en los precios: el billete de AVE ya no empieza necesariamente en los 40 o 50 euros del pasado, sino en cifras que en momentos de oferta pueden rondar los 9 euros en rutas de largo recorrido. Quienes reservan con tiempo y tienen flexibilidad de horarios son los más beneficiados.

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Abonos que reducen el precio a la mitad

Para quien viaja con frecuencia, ya sea por trabajo, por visitas familiares o simplemente porque le gusta moverse, los abonos subvencionados de Renfe vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 son la opción más rentable. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prorrogó durante 2026 los descuentos del 40% sobre los abonos de Media Distancia, la red que conecta capitales de provincia y ciudades medianas de toda España: el Abono Bonificado Mensual con el 40% y el Abono Bonificado de 10 Viajes con ese mismo 40%, válido durante un año y con la particularidad de que es multipersonal, lo que permite que varias personas del mismo grupo lo compartan en el mismo tren.

Para los servicios Avant, la alta velocidad de trayectos medios, que conecta ciudades como Madrid con Segovia, Valladolid, Toledo, Palencia o Ciudad Real, los abonos Pase Vía y Abono 10-30 ofrecen desde enero de 2026 un descuento del 50% sobre el precio del billete normal.

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La Tarjeta Dorada: seis euros al año y descuentos permanentes

Para quienes han cumplido los 60 años, Renfe tiene un instrumento específico que pocos conocen en toda su dimensión: la Tarjeta Dorada. El precio anual es de seis euros o de doce euros por dos años, con un ahorro implícito del 16% respecto a la renovación anual. A cambio, ofrece descuentos permanentes en toda la red:

Un 25% de descuento en AVE y trenes de Larga Distancia sobre cualquier precio disponible. Y un 25% de descuento en trenes Avant de lunes a viernes, que sube al 40% los fines de semana. Para los titulares de la tarjeta con discapacidad igual o superior al 65%, el descuento se extiende también al billete de un acompañante en las mismas condiciones económicas.

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Una novedad relevante de 2026 es la creación de las plazas H, espacios para sillas de ruedas en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE a Francia, con un precio fijo de 7 euros independientemente de la tarifa del billete, una medida que mejora notablemente la accesibilidad para viajeros con movilidad reducida.

La experiencia de los trenes turísticos

España cuenta también con una red de trenes turísticos que convierten el trayecto en el destino. El Transcantábrico Clásico y el Transcantábrico Gran Lujo recorren el norte de España desde Santiago de Compostela hasta San Sebastián a lo largo de una semana, con paradas en ciudades y rincones de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, con alojamiento, gastronomía y excursiones incluidas en el precio. El Expreso de La Robla recorre el mismo entorno natural con un formato más asequible y accesible. El Al-Andalus conecta algunas de las ciudades más importantes de Andalucía con un itinerario que combina viaje, patrimonio y cultura.

Para los aficionados a la historia, el Tren de la Fresa reproduce desde 1984 el que en 1851 fue el primer tren en llegar a Aranjuez desde Madrid, con locomotoras de época, vagones históricos y la distribución de fresas a bordo al estilo del siglo XIX. Parte de la estación de Atocha y opera durante los fines de semana de mayo y junio.

Cómo viajar más barato

Las tarifas de AVE y alta velocidad funcionan de forma dinámica, es decir, el precio sube a medida que se acerca la fecha del viaje y se reduce la disponibilidad de asientos. Comprar con tres o cuatro semanas de antelación y ser flexible con el horario puede reducir el coste de forma notable.

La app de Renfe y la web permiten activar alertas de precio en determinadas rutas y activar el sistema de lista de espera cuando un tren está lleno. Y para viajes internacionales desde España, el tren a París a través de la frontera con Francia en AVE internacional tiene paradas en Zaragoza, Barcelona y Figueres, y puede competir muy favorablemente en tiempo y precio con el avión cuando se suman los tiempos de desplazamiento al aeropuerto y el check-in.

El tren en España ya no es la opción lenta ni la opción cara. Muchas veces es las dos cosas que nadie espera que sea a la vez: la más rápida y la más barata.