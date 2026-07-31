"Es un paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas", ha defendido el presidente estadounidense

Hamás disuelve su gobierno en Gaza para dejar la gestión al comité tecnócrata palestino

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WashingtonDonald Trump ha anunciado que la denominada Junta de Paz creada para abordar la situación en Gaza ha alcanzado un “acuerdo histórico” para el “desarme total” del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados” en la zona, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo".

Defendiéndolo como “un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos” que él mismo presunto, el presidente estadounidense ha recordado que “hace un año había una guerra violenta” y ahora, gracias a ello, se han logrado “avances históricos”.

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El acuerdo alcanzado en el plan de paz de Trump en Gaza

"Hoy, la Junta de la Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas. Este acuerdo es un paso fundamental para que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que trabajará estrechamente con la Junta de la Paz para ayudar al pueblo palestino. Al mismo tiempo, Israel contará con la seguridad que merece, al dejar de utilizarse Gaza como base para ataques terroristas”, ha señalado en un mensaje en su red social, Truth Social.

“Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de mantener Gaza segura para sus habitantes y sus vecinos”, ha añadido.

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En esa línea, el mandatario estadounidense, igualmente ha destacado: “Hace un año había una guerra violenta, una crisis humanitaria y rehenes retenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos, aunque aún queda mucho trabajo por hacer”.

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Donald Trump y su tajante aviso sobre el futuro en Gaza

Agradeciendo “a los mediadores”, Egipto, Catar y Turquía, “sus importantes esfuerzos, y especialmente a su extraordinario equipo, cuyo trabajo incansable hizo posible el histórico avance”, ha lanzado al mismo tiempo una advertencia y un aviso frente a cualquier oposición: “¡No se permitirá que la amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre vuelva a reconstruirse!”

“En virtud de este acuerdo, Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo”, ha finalizado, trasladando “felicitaciones a todos por este asombroso avance que todo el mundo decía que nunca podría lograrse”.