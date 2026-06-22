Víctor de Aldama ha animado a Ábalos a confesar todo lo que sabe y colaborar con la Justicia

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El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero la Justicia ha suspendido la ejecución de la pena tras su colaboración. La Sala ha adoptado esta decisión por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de que Aldama no delinca, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Aldama, en una entrevista con los presentadores Carlos Franganillo y Ángeles Blanco en el plató de Informativos Telecinco, ha confesado que ni Leire Díez ni Julio Martínez se han puesto en contacto con él a pesar de haber lanzado un aviso después de conocer la suspensión de la condena.

Su advertencia a Julio Martínez y Leire Díez

Julio Martínez es un empresario que está en una posición muy similar a la de Aldama, pero en la trama de ‘Plus Ultra’ por la que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado. La Policía situó a Martínez como el “receptor y ejecutor de órdenes” del socialista en la red de corrupción y de estar al frente en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

En la entrevista, Aldama ha asegurado que "todavía hay cosas de que hablar" y que el mensaje que trasmitía su portavoz avisando a "navegantes", "obviamente lo he lanzado por Julio Martínez, por Leire Díez, pero también lo he lanzado por José Luis Ábalos porque hoy ha recibido una condena muy alta, que yo no soy quién para cuestionarla, pero el tiene posibilidad todavía de hablar y de decir cosas”.

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"Él tiene la oportunidad de poder colaborar con la Justicia"

José Luis Ábalos, que ha sido condenado a 24 años y tres meses de cárcel donde se encuentra tras su detención, ha conocido la sentencia desde Soto del Real y ha sido recibida entre silencio absoluto por parte del exministro y de su asesor, pero también por parte de todo su entorno.

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Un silencio que ha sorprendido a Aldama y que ha animado a romperlo, confesando ante la Justicia asuntos que afectarían directamente al presidente del Gobierno y a Zapatero: “Yo ya dije en el Supremo que el señor Ábalos había sido coaccionado por Zapatero a las órdenes de Pedro Sánchez. Él tiene la oportunidad de, en otras causas, porque quedan otras causas como Obras Públicas, financiación ilegal del partido o Plus Ultra de poder colaborar con la Justicia".

Su portavoz, poco después de conocer que finalmente se libraba de pasar por prisión, daba ese aviso a "navegantes" advirtiendo de que "todos aquellos que se suman a esto van a encontrar, seguramente, una salida mucho más beneficiosa para sus penas".