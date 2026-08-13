Maitena Berrueco 13 AGO 2026 - 07:30h.

El coche en el que viajaba Ibai junto a otras cinco personas se salió de la carretera en una curva y cayó a la esclusa.

Trágico accidente con cuatro muertos de una familia en Palencia: una niña de nueve años, la única superviviente tras ser operada

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BilbaoHay lugares tocados por la muerte, ubicaciones que no constan en ningún listado oficial de puntos negros pese a acumular accidentes y fallecimientos. Es el caso del kilómetro 8,4 de la provincial PP-6112. En esa carretera secundaria se encuentra la esclusa número 13 del Canal de Castilla, en Naveros de Pisuerga, convertida en poco más de cinco décadas en la sepultura de 14 personas. El pasado mes de julio, también en Palencia, se produjo el fatal accidente en el que murieron cuatro miembros de una misma familia, de la que solo sobrevivió la pequeña Carlota, de 9 años.

Solo unas pintadas anónimas advierten del peligro de este lugar: “Muerte”, “Cuidado”, pero no hay ni rastro del nuevo puente que se proyectó construir tras el accidente en el que seis personas perdieron allí la vida en 2012. La vizcaína Marga Arrollo, delegada de Stop Accidentes en Euskadi, lleva años pidiendo que arranquen las obras del nuevo puente, “nadie me va a devolver a mi hijo”, lamenta, mientras lucha porque algo así no vuelva a repetirse. “Lo hago por los vecinos, por los veraneantes, no quiero que nadie sufra lo mismo que yo”.

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Dos o tres veces al año, Marga Arroyo se acerca hasta aquí para dejar unas flores o algún peluche, es su manera de recordar a su hijo Ibai, de 12 años que perdió la vida en este punto exacto hace ahora 14 años. "Pienso en él todos los días, pero hay fechas más difíciles como su cumpleaños o los días previos al aniversario de su muerte". La última vez que visitó el lugar fue hace solo dos semanas, pero “me remueve por dentro ver que no se ha hecho nada”.

Marga fue testigo del accidente en el que perdió la vida su hijo junto a otras cinco personas, el coche impactó contra los elementos de protección de la curva, que no pudieron evitar que cayera al canal "boca abajo". Se hundió a dos metros de profundidad.

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"¿Dónde está el dinero?"

Esta madre no dudó en saltar al agua para tratar de rescatarles pero las puertas estaban bloqueadas y murieron todos, entre ellos tres menores y una joven de 18 años. En 1972, seis jóvenes de la zona murieron al caer allí su coche y cinco años después, lo hicieron otros dos.

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Tras la tragedia más reciente se arregló la carretera, “pintaron líneas en el asfalto y pusieron señales reflectantes”, pero de la construcción del nuevo puente sobre el Canal de Castilla, nada. Marga denuncia que el proyecto, pese a algún que otro revés, está aprobado y presupuestado, “hay dinero, ya se han expropiado los terrenos para hacer el puente” y se pregunta, entonces, ¿porqué no se lleva a cabo y dónde está el dinero?.

Una pregunta que lanza al aire porque, según denuncia, “hay personas que antes me cogían el teléfono y ya no responden a mis llamadas”. La vizcaína insiste en que “no quiero que toquen el patrimonio” sino que hagan un puente anexo “como un bypass”. Habría que construir una variante de menos de un kilómetro y un nuevo puente con dos carriles, arcenes y barreras. En ese lugar “ ya han muerto 14 personas”, recuerda, y teme que, de no hacer nada, “dentro de año y medio van a fallecer otras cinco, aunque solo sea por pura estadística”.