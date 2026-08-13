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España

Exteriores confirma la muerte de un ciudadano español en el terremoto de Colombia

El ministro de Exteriores José Manuel Albares
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares.. Europa press-ARchivo
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Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto de Colombia, ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que además ha reducido a 12 los nacionales que siguen desaparecidos.

El titular de Exteriores ha trasladado las condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del ciudadano español fallecido en el potente seísmo que ha dejado 265 muertos y cerca de 3.500 heridos. .

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Albares también ha explicado que ya está en marcha el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al "pueblo hermano" de Colombia ante la tragedia humanitaria que afronta el país. En el mismo, se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

Además, ha recordado a todos los españoles en Colombia "que tanto la Embajada como el Consulado están plenamente operativos y a su disposición". "Si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga", ha vuelto a pedir.

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