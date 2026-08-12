En zonas como Tarragona, en Cataluña, se han reforzado las áreas de de oftalmología ante las posibles lesiones oculares

Los astrónomos, emocionados de compartir su pasión en el eclipse solar con la multitud

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El despliegue de seguridad para el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto ha contado con hasta 34.000 policías y guardias civiles, accesos cortados, y un dispositivo sanitario en previsión de cualquier incidente, primero por las aglomeraciones y segundo, por posibles daños oculares. Informa en el vídeo Berta Van Erps.

En zonas de Cataluña como Tarragona, donde el eclipse ha tenido una gran incidencia, se han reforzado áreas sanitarias, especialmente la de oftalmología. Lo que más preocupa son las lesiones oculares que pueden surgir por haber mirado directamente el eclipse sin usar las gafas de protección.

El jefe de guardia del Hospital de de Bellvitge, Jordi Gascón, explica cuáles son los primeros síntomas que puede notar alguien que ha mirado el eclipse sin protección. "Pérdida de visión, ya sea generalizada o en forma de manchas que dificultan ver los objetos del campo visual y también deformidades en las líneas de los objetos del propio campo visual. No es esperable que sea de manera inmediata, pero si en los próximos días", señala.