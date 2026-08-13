Pete Hegseth se jacta de cómo otros países se han acercado a EEUU porque entienden "dónde reside el equilibrio de poder"

Colombia autoriza a EEUU a realizar operaciones militares en su territorio para "combatir el terrorismo"

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha vuelto a amenazar a Cuba con una intervención militar al tiempo que recomendó al Gobierno de la isla a "prestar atención" a la "voluntad" de Donald Trump, de "hacer valer las prerrogativas estratégicas" de Washington.

"Como ya he dicho antes, y creo que habéis visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares", ha asegurado Hegseth en declaraciones a los medios en el marco de su visita a Panamá, país en el que ha participado en un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

Pete Hegseth se jacta del rol de EEUU en el "equilibrio de poder" en "este hemisferio"

El alto funcionario ha considerado que el Gobierno de la isla caribeña "haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses". Tras ello, ha alardeado de que, a su juicio, "nadie puede compararse con Estados Unidos", agregando que "lo que la influencia extranjera ha sido capaz de lograr en su hemisferio, ha sido bastante insignificante".

"Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba", ha dicho Hegseth, sin mencionar a Colombia, el último en unirse a esta alianza que autoriza las operaciones militares del Ejército estadounidense en su territorio.

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El tema Cuba se ha convertido en la última obsesión del gobierno de Trump; el pasado mes de junio, el republicano hizo referencia a una posible operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba. No obstante, entonces afirmó mantener una postura "flexible" respecto de La Habana. "La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa", indicó el mandatario afirmando que las autoridades cubanas tienen "muchísimas ganas" de dialogar con Washington.