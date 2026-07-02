Francia absuelve a Josu Ternera, exjefe de ETA, y abre la vía para su extradición a España

La absolución pone fin al último procedimiento judicial abierto contra el exdirigente de ETA en Francia y facilita su posible entrega a España

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Un tribunal de Francia ha absuelto este jueves al antiguo jefe de ETA, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, de los delitos de pertenencia a la organización terrorista entre 2002 y 2005.

El exdirigente de ETA fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el Tribunal de Apelaciones de París ha dictado la absolución de Urrutikoetxea por los delitos de pertenencia a ETA durante el periodo comprendido entre 2002 y 2005. La resolución pone fin al último procedimiento judicial que permanecía abierto contra él en territorio francés.

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La decisión facilita su posible entrega a España

El fallo llega apenas un mes después de que el mismo tribunal autorizara la entrega de Josu Ternera a España en respuesta a una euroorden emitida por las autoridades españolas.

Hasta ahora, esa entrega no podía ejecutarse porque el exdirigente etarra mantenía causas pendientes en Francia. Con la resolución de este jueves, desaparece ese obstáculo judicial y se abre la puerta a su traslado a España. En España, Josu Ternera está reclamado por la Audiencia Nacional para responder por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en el que murieron once personas.

Además, en 2025 el magistrado Santiago Pedraz solicitó también su entrega en el marco del caso Herriko Tabernas, donde está procesado por un presunto delito de dirección de organización terrorista.