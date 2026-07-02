Alberto Rosa 02 JUL 2026 - 18:09h.

Los agentes han inspeccionado la finca en la que se encuentra el poco donde ha aparecido el cuerpo de la mujer

El cuerpo de Cristina, la joven de 35 años hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria, presenta signos de apuñalamiento y ahogamiento

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El cuerpo de Cristina, la mujer de 35 años que llevaba desaparecida desde marzo en Málaga, ha aparecido finalmente en el pozo abandonado en una finca de la localidad del Rincón de la Victoria. La mujer presentaba signos de apuñalamiento y ahogamiento y la investigación del caso ha conducido a la detención de tres personas, entre las que se encuentra la que era su pareja, que ha confesado los hechos.

Varios agentes de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de Cristina del interior del pozo, próximo a una casa abandonada y junto a un carril de tierra ubicada en un diseminado de este municipio malagueño.

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El pozo en el que se encontraba el cuerpo estaba tapado con una reja metálica. En el fondo se han podido ver mantas y el agua que nace del propio pozo. También había varias gomas y cuerdas que llegaban hasta abajo.

Junto al pozo también hay un pequeño cuarto de aperos que también se ha inspeccionado. Del mismo modo, los investigadores también han revisado la casa abandonada que se encuentra muy cerca del lugar en el que ha aparecido el cuerpo.

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El lugar estaba lleno de basura y con sofás destrozados apilados con telas en la puerta. También se ha inspeccionado una piscina en estado de abandono y vacía que pertenecería a la finca ubicada en la localidad malagueña. El interior de la casa estaba lleno de escombros y restos de un derrumbe.

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El cadáver fue encontrado en el interior de un pozo en la zona conocida como Cortijo Blanco y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia. Está decretado el secreto de las actuaciones y se están recabando datos en relación con este asesinato por presunta violencia de género.

El presunto asesino tenía denuncias de otras parejas

La pareja de Cristina pasará a disposición judicial este viernes, junto con los otros dos arrestados en este operativo. Así lo ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, al tiempo que ha manifestado su más "absoluta condena por lo que todo hace indicar un nuevo crimen machista en la provincia de Málaga".

Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha valorado la operación policial en conjunto, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que "ha hecho posible que se encontrara el cuerpo de Cristina, de 35 años, que llevaba denunciada su desaparición desde el pasado 31 de marzo".

Tal y como recoge 'Diario Sur', la pareja de Cristina y su presunto asesino había sido denunciado por malos tratos por varias parejas anteriores. Cristina, que nunca lo denunció, también aparecía en el sistema VioGén por supuesto maltrato en otras relaciones.