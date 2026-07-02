Gonzalo Barquilla 02 JUL 2026 - 12:48h.

La pareja de Cristina, la mujer hallada muerta este miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria, ha confesado los hechos

La mujer hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria, en Málaga, llevaba tres meses desaparecida

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El cuerpo de Cristina, la mujer desaparecida hace unos meses y que fue hallada muerta este pasado miércoles en un pozo cerca de la autovía en Rincón de la Victoria (Málaga), presenta signos de apuñalamiento y ahogamiento.

Así lo han confirmado a 'Europa Press' fuentes de la investigación. El hallazgo se enmarca en una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ha conducido a la detención de tres personas, entre ellas la que era su pareja, que, según las fuentes, ha confesado los hechos.

Varios efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de la mujer del interior del pozo. La desaparición se venía investigando por parte de la Policía Nacional desde hace tres meses tras la denuncia de un familiar al desconocerse su paradero.

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El cuerpo estaba en un pozo de una zona conocida como Cortijo Blanco

El cadáver fue encontrado en el interior de un pozo en la zona conocida como Cortijo Blanco y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia. Está decretado el secreto de las actuaciones y se están recabando datos en relación con este asesinato por presunta violencia de género.

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La pareja de Cristina pasa a disposición judicial este viernes

La pareja de Cristina pasará a disposición judicial este viernes, junto con los otros dos arrestados en este operativo. Así lo ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, al tiempo que ha manifestado su más "absoluta condena por lo que todo hace indicar un nuevo crimen machista en la provincia de Málaga".

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La desaparición de Cristina se denunció el pasado 31 de marzo

Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha valorado la operación policial en conjunto, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que "ha hecho posible que se encontrara el cuerpo de Cristina, de 35 años, que llevaba denunciada su desaparición desde el pasado 31 de marzo". Plataformas como SOS Desaparecidos han desactivado el aviso que mantenían vigente. "Es una pena, una mujer tan joven...", lamenta Jorge Adonay, de la plataforma Adonay, tras conocer el fallecimiento.