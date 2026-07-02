Dice el líder de los populares que con esta regularización y la llamada ley de nietos- que viven en el extranjero-, se van a saturar los servicios públicos de nuestro país.

Casi 1,2 millones de inmigrantes han pedido regularizarse y el 50 % tiene permiso temporal

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Ya conocemos el balance oficial del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Y tal y como alertaban los sindicatos policiales se han recogido muchas más solicitudes de lo esperado. En total se han recogido 1.175.000 solicitudes de las cuales más de 600.000 ya están en trámite, lo que les concede ya permiso provisional de residencia y trabajo. Las CCAA con más peticiones son Cataluña con 257.000, seguida de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. En cuanto al lugar de procedencia, el 67% son de Latinoamérica.

Con estos datos encima de la mesa, el PP sigue endureciendo su discurso sobre la política migratoria. Hoy Feijoo señalaba al Gobierno. Dice el líder de los populares que con esta regularización y la llamada ley de nietos, se van a saturar los servicios públicos de nuestro país.

Así que tenemos dos visiones de esta realidad.

El Gobierno, con la amenaza de una suspensión del Supremo y la incapacidad de sacar todas las peticiones adelante se felicita por la regularización y habla de "un verdadero hito de la política migratoria". La oposición pone otra cara y dice que "España está regularizando de forma indiscriminada".

Alberto Núñez Feijóo reactiva todas las alarmas y dice que se está "dando un permiso de residencia en España y por tanto un permiso de residencia en cualquier país de la Unión Europea". Fuentes del Gobierno recuerdan que el proceso otorga permiso de residencia y trabajo solo en territorio español.

Feijóo da cifras. "Ya estamos en 1.300.000 -el dato presentado por la ministra del ramo es de 1.174.978 solicitudes con la mitad ya tramitadas- . y si sumamos los dos millones y medio de lo que el Gobierno llama nietos que no son nietos solo estamos ya en 7, 8 millones de ciudadanos". Se refiere a 2,4 millones de solicitudes de nacionalización a través de la llamada ley de nietos. Para Feijóo, "España no está preparada. Nuestros servicios públicos no tienen la dimensión necesaria", comenta.

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Fuentes del Ejecutivo recuerdan en este caso que los servicios públicos, sanidad, educación, ya están dimensionados para quienes ya están aquí y que los españoles en el extranjero están en el extranjero.

¿En qué circunscripción van a votar estas personas, en las que decida el Gobierno?, dice el PP. Ante las dudas que siembra el PP sobre el censo electoral el Gobierno contesta de la mano del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España es Ángel Víctor Torres. "¿Adulterar el censo pero es que él ya sabe lo que van a votar los que viven en el exterior?"

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Dice Feijóo que un país en un año y medio no puede incrementar el censo electoral en 2,5 de personas. El Gobierno critica que se extienda la sombra de la duda a representantes de la administración y defiende que es el nacionalizado quien elige siempre su provincia electoral.