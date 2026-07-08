El presidente del Gobierno ha contestado que ve "cierta normalidad" en las amenazas de Donald Trump a España

España responde a las amenazas de Donald Trump y su furibundo ataque en la cumbre de la OTAN en Ankara: la relación comercial es con toda la UE

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se toma "con calma y con paciencia" las últimas palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado con suspender el comercio con España, e incluso ha tenido ocasión de hablar informalmente con él sobre el Mundial de fútbol y no ha habido ninguna "tirantez".

En la rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), Sánchez ha explicado que ha mantenido "una charla informal" con Trump en la que han hablado de fútbol y el Mundial que se está celebrando en estos momentos en Estados Unidos.

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Este intercambio, ha aclarado el presidente, ha sido posterior a la rueda de prensa en la que Trump ha cargado contra España diciendo que es "una causa perdida" y ordenando interrumpir el comercio, y "en absoluto no ha habido ningún tipo de tirantez". "Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad", ha apostillado.

Así pues, Sánchez ha dicho que se toma lo dicho por el presidente estadounidense "con calma, con paciencia y una cierta normalidad" habida cuenta de que no es la primera vez que amenaza con romper las relaciones comerciales, recordando que esta es una competencia cedida a Bruselas y defendiendo que las relaciones bilaterales son "muy positivas".

Las amenazas de Trump a España en la Cumbre de la OTAN

Donald Trump ha vuelto a amenazar a España en la Cumbre de la OTAN. El presidente de EEUU ha cargado nuevamente contra nuestro país, advirtiendo de que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

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"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que como en anteriores ocasiones, tampoco ha dicho nada para contradecir al presidente de Estados Unidos.