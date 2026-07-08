La OTAN reafirma su compromiso "inquebrantable" con el artículo 5 y "con el vínculo transatlántico"

España responde a las amenazas de Donald Trump y su furibundo ataque en la cumbre de la OTAN en Ankara: la relación comercial es con toda la UE

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AnkaraLos 32 jefes de Estado y de Gobierno han reafirmado este miércoles en una declaración conjunta su compromiso "inquebrantable" con el artículo 5 de la Alianza que garantiza la defensa mutua en caso de ataque y con el "vínculo transatlántico", después de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los aliados.

España no ha sido el único blanco de los ataques de Trump contra sus socios europeos en la OTAN. El presidente de Estados Unidos también ha tenido duras palabras contra Dinamarca, país al que le reclama Groenlandia. Les ha llegado a ridiculizar, reprochándoles que los nazis les ocuparon "en un sólo día".

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Por su parte, Dinamarca ya ha respondido y le recuerda que Groenlandia no está en venta. Lo que está claro es que Donald Trump no tiene reparos en enfrentarse a los que han sido durante décadas los grandes aliados de Estados Unidos.

El presidente del turco y el secretario de general de la OTAN se han convertido en los pocos líderes que no han sido blanco de los ataques del presidente de Estados Unidos. Con los demás, Donald Trump, mantenía el semblante serio mientras posaba para la foto de familia de la OTAN. Ni las zapatillas del primer ministro albanes con las que bromeaba Mark Rutte, le sacaban una sonrisa.

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El presidente estadounidense había vuelto a cargar poco antes contra los socios de la Alianza, entre ellos Dinamarca y lamentaba haber devuelto la isla a los daneses tras las invasión nazi: "No deberíamos habérsela devuelto porque somos nosotros los que la necesitamos".

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Por su parte, la primera ministra danesa se ha mostrado tajante y firme ante los ataques de Trump: "Estamos dispuestos a defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio".

La tensión era evidente a la llegada de Trump al plenario. Sólo se le ha visto charlando un poco con el primer ministro canadiense y de nuevo con rostro serio con el presidente turco mientras que Giorgia Meloni tomaba asiento a varios metros.

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Por otro lado, el presidente francés corría muy temprano por las calles de Ankara con las gafas de sol que ha llevado otras veces por una infección ocular. En medio del Mundial de Fútbol, ellos sí que han tenido un gesto deportivo. Con la camiseta de Inglaterra y de Noruega, los líderes de ambas naciones se han retado en el campo el próximo sábado.